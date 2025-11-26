CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 26 Kasım-2 Aralık tarihlerinde en kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla raflarına dizen ŞOK markette kış hazırlıkları başladı. Battaniyeden pandufa, mutfaktan banyoya, ankastre setten tost makinesine aradığınız her şey ŞOK markette sizi bekliyor. Kış aylarına hazırlık yapanlar, evini yenileyenler, ev gereçlerinden mutfak ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden ev tekstiline kadar aradığı her şeyi ŞOK'ta buluyor. İşte ŞOK market 26 Kasım-2 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 179 TL
Mis Labne 400 g: 74,90 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 225 g: 74,90 TL
Vatan Salatalık Turşusu 3 kg: 149 TL
Vatan Karışık Turşu 3 kg: 129 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 42,90 TL
Ülker Sürmix Ekmek Üstü Peynirli Ballı Sürme/Peynirli Çikolatalı Sürme: 37,90 TL
Sek Creme Brulee Aromalı Süt: 39,90 TL

Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

Duru Şampuan Çeşitleri 600 ml: 85 TL
Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml: 139 TL
Molfix Premium Bebek Bezi: 319 TL
Mon Amor Simli Göz ve Dudak Kalemi Çeşitleri: 99 TL
Nivea Canlandırıcı Temizleme Jeli/Tonik: 115 TL
Axe Deodorant Çeşitleri: 139 TL

Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

Arzum Filtreli Elektrikli Süpürge: 3.999 TL
Fakir Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi: 3.499 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set: 7.699 TL
Dijitech 43 İnç Full HD Google TV: 9.299 TL
Kiwi Izgara ve Tost Makinesi: 1.999 TL
Kiwi Kahve Baharat Öğütücü: 599 TL

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti: 399 TL
Dinarsu Wellsoft TV Battaniyesi: 229 TL
Kadın/Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst: 279 TL
Erkek Oduncu Gömlek: 279 TL
Erkek Flanel Gömlek: 249 TL

Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

.

Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

.

İDEFIX-Reklam
Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı!
DİĞER
Galatasaray - Union SG maçının ardından sert sözler: "Galatasaray'a bedel mi ödettiler!"
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
B. Dortmund'un yıldızı F.Bahçe'ye!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kopenhag-Kairat maçı ne zaman? Kopenhag-Kairat maçı ne zaman? 08:47
Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı! Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı! 08:31
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:27
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:27
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:24
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:21
Daha Eski
Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız 01:20
G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu 01:20
G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar 01:20
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları 01:20
İşte UEFA ülke puanında son durum İşte UEFA ülke puanında son durum 01:20
Kaan Ayhan derbide olacak mı? Kaan Ayhan derbide olacak mı? 01:20