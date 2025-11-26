Şok aktüel kataloğu 26 Kasım | Bu Çarşamba Şok'ta kaçırılmayacak fırsatlar

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 179 TL
Mis Labne 400 g: 74,90 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 225 g: 74,90 TL
Vatan Salatalık Turşusu 3 kg: 149 TL
Vatan Karışık Turşu 3 kg: 129 TL
Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı 1 L: 42,90 TL
Ülker Sürmix Ekmek Üstü Peynirli Ballı Sürme/Peynirli Çikolatalı Sürme: 37,90 TL
Sek Creme Brulee Aromalı Süt: 39,90 TL
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 179 TL
Duru Şampuan Çeşitleri 600 ml: 85 TL
Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml: 139 TL
Molfix Premium Bebek Bezi: 319 TL
Mon Amor Simli Göz ve Dudak Kalemi Çeşitleri: 99 TL
Nivea Canlandırıcı Temizleme Jeli/Tonik: 115 TL
Axe Deodorant Çeşitleri: 139 TL
Arzum Filtreli Elektrikli Süpürge: 3.999 TL
Fakir Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi: 3.499 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set: 7.699 TL
Dijitech 43 İnç Full HD Google TV: 9.299 TL
Kiwi Izgara ve Tost Makinesi: 1.999 TL
Kiwi Kahve Baharat Öğütücü: 599 TL