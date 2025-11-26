CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler İSKİ baraj doluluk oranları 26 Kasım: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ baraj doluluk oranları 26 Kasım: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranları merak konusu oldu. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul’daki barajların doluluk oranı vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, 26 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:23 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSKİ baraj doluluk oranları 26 Kasım: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? 26 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı mı? İSKİ tarafından açıklanan 26 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları, şehrin su durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor. Vatandaşlar, İstanbul barajlarının doluluk seviyesini merak ediyor ve güncel verilere göre barajların doluluk oranı yüzde kaç sorusunu araştırıyor. Mevsimsel yağışlar ve tüketim miktarı, baraj doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk durumu güncel olarak takip edilebiliyor. Baraj doluluk oranları, hem günlük su kullanımı hem de uzun vadeli su yönetimi açısından kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Peki, bugünkü baraj doluluk oranları yüzde kaç? 26 Kasım İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

İSKİ 26 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 19,14 seviyesine geriledi. 26 Kasım Çarşamba baraj doluluk oranları güncel verileri haberimize eklenecektir.

İstanbul baraj doluluk oranları

💧 BARAJ DOLULUK ORANLARI (26 KASIM 2025)

  • Ömerli: Yaklaşık %15
  • Darlık: Yaklaşık %28
  • Elmalı: Yaklaşık %49
  • Terkos: Yaklaşık %20
  • Alibey: Yaklaşık %10
  • Büyükçekmece: Yaklaşık %20
  • Sazlıdere: Yaklaşık %18
  • Istrancalar: Yaklaşık %23
  • Kazandere: Yaklaşık %2
  • Pabuçdere: Yaklaşık %3

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

