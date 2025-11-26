İSKİ baraj doluluk oranları 26 Kasım: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? 26 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı mı? İSKİ tarafından açıklanan 26 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları, şehrin su durumu hakkında önemli bilgiler sunuyor. Vatandaşlar, İstanbul barajlarının doluluk seviyesini merak ediyor ve güncel verilere göre barajların doluluk oranı yüzde kaç sorusunu araştırıyor. Mevsimsel yağışlar ve tüketim miktarı, baraj doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk durumu güncel olarak takip edilebiliyor. Baraj doluluk oranları, hem günlük su kullanımı hem de uzun vadeli su yönetimi açısından kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Peki, bugünkü baraj doluluk oranları yüzde kaç? 26 Kasım İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

İSKİ 26 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 19,14 seviyesine geriledi. 26 Kasım Çarşamba baraj doluluk oranları güncel verileri haberimize eklenecektir.

💧 BARAJ DOLULUK ORANLARI (26 KASIM 2025)

Ömerli: Yaklaşık %15

Yaklaşık Darlık: Yaklaşık %28

Yaklaşık Elmalı: Yaklaşık %49

Yaklaşık Terkos: Yaklaşık %20

Yaklaşık Alibey: Yaklaşık %10

Yaklaşık Büyükçekmece: Yaklaşık %20

Yaklaşık Sazlıdere: Yaklaşık %18

Yaklaşık Istrancalar: Yaklaşık %23

Yaklaşık Kazandere: Yaklaşık %2

Yaklaşık Pabuçdere: Yaklaşık %3

