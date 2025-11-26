Deprem tatbikatı ertelendi mi? | 26 Kasım Marmara Depremi tatbikatı ne zaman?

Büyük Marmara Depremi tatbikatı için nefesler tutuldu. İstanbul Adalar merkezli gerçekleşmesi beklenen 7 ve üzeri şiddetindeki bir depreme ne kadar hazırlıklı olunduğunun belirlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için yapılacak tatbikatın tarihine ilişkin açıklama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 26 Kasım'da Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın, paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Bunun üzerine tatbikatın yeni tarihi merak konusu olurken açıklamanın detaylarını sizler için derledik.

26 KASIM DEPREM TATBİKATI ERTELENDİ Mİ?

Evet, 26 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan İstanbul Adalar merkezli muhtemel 7 şiddetindeki deprem senaryosunu içeren Marmara Deprem Afeti Tatbikatı ertelendi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın iptal edildiği iddiaları yalanlanarak ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

AFAD BÜYÜK MARMARA DEPREMİ TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen tatbikatın ertelendiği tarih hakkında henüz resmi kaynaklardan açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olduğu belirtilerek, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği vurgulandı. DDM tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti" şeklinde dolaşıma sokulan iddialar asılsız olup dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' şeklinde dolaşıma sokulan iddialar asılsız olup, dezenformasyon niteliği taşımaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. 26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILIR?

"Çök-Kapan-Tutun" hareketini içeren 45 saniyelik bir uygulamayı kapsayacak. Tatbikat sırasında, tüm kurumlarda ve belirlenen bölgelerde "Seviye 4" alarmı verilecek ve eş zamanlı olarak sirenler çalacak. Bu durum, tatbikatın ciddiyetini ve gerçekçiliğini artırmayı hedefliyor. Vatandaşların siren seslerini duyduklarında panik yapmaması ve tatbikatın bir parçası olarak "Çök-Kapan-Tutun" hareketini uygulaması bekleniyor.

Deprem uyarısı (siren / megafon / anons) verildiğinde herkes:

ÇÖKER — Dizlerin üzerine inilir.

KAPANIR — Baş ve boyun korunur.

TUTUNUR — Yakın bir masa/sehpa sağlam bir noktasından tutulur.

Bu pozisyon 1–2 dakika devam eder.

Deprem geçtikten sonra:

Asansör değil merdiven kullanılır.

Panik yapmadan, koşmadan tek sıra halinde çıkılır.

Görevliler herkesin güvenli şekilde indiğini kontrol eder.

Belirlenen toplanma alanında bir araya gelinir.

Yoklama alınır: bina tamamen boşaltılmış mı? Eksik biri var mı?

Sorumlular dönüş yapar: ne iyi gitti, hangi hatalar yapıldı, nereler geliştirilmeli?