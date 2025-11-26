26 Kasım Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar oynanacak?

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı, Avrupa'nın en büyük takımlarının mücadele edeceği bir futbol şöleni! 26 Kasım Çarşamba akşamı, özellikle büyük kulüplerin kritik Şampiyonlar Ligi mücadeleleri öne çıkıyor. Tüm bu 26 Kasım maçları, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu öncesinde takımların kaderini belirleyecek. Avrupa futbolunun nabzını tutan bu kritik gecede favori takımlarınızı desteklemeye hazır olun!
BUGÜN MAÇ VAR MI?
26 Kasım bugün hangi maçlar var diye merak edenler için günün detaylı maç takvimi belli oldu. Avrupa futbolunun kalbi, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en kritik gecelerinden birinde atıyor. İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak maçların tam listesi ve saatleri:
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
⚽ Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
- 20:45: Kopenhag - K. Almaty
- 20:45: Pafos - Monaco
- 23:00: Arsenal - Bayern Münih
- 23:00: Atl. Madrid - Inter
- 23:00: E. Frankfurt - Atalanta
- 23:00: Liverpool - PSV
- 23:00: Olympiakos - Real Madrid
- 23:00: PSG - Tottenham
- 23:00: Sporting CP - Club Brugge
⚽ AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu
- 13:00: Ulsan Hora - Buriram Utd
- 15:15: S. Shenhua - Vissel Kobe
⚽ UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması
- 15:00: Pafos U19 - Monaco U19
- 15:45: Kopenhag U19 - Kairat U19
- 16:00: Arsenal U19 - B. Münih U19
- 16:00: Sporting CP U19 - C. Brugge U19
- 16:30: PSG U19 - Tottenham U19
- 17:00: Liverpool U19 - PSV U19
- 18:00: Atl Madrid U19 - Inter U19
- 18:00: E. Frankfurt U19 - Atalanta U19
- 18:00: Olympiakos U19 - Real Madrid U19
