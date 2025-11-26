26 Kasım Çarşamba maç programı: Bugün hangi maçlar oynanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı, Avrupa'nın en büyük takımlarının mücadele edeceği bir futbol şöleni! 26 Kasım Çarşamba akşamı, özellikle büyük kulüplerin kritik Şampiyonlar Ligi mücadeleleri öne çıkıyor. Tüm bu 26 Kasım maçları, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu öncesinde takımların kaderini belirleyecek. Avrupa futbolunun nabzını tutan bu kritik gecede favori takımlarınızı desteklemeye hazır olun!

BUGÜN MAÇ VAR MI?

26 Kasım bugün hangi maçlar var diye merak edenler için günün detaylı maç takvimi belli oldu. Avrupa futbolunun kalbi, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en kritik gecelerinden birinde atıyor. İşte 26 Kasım 2025 Çarşamba günü oynanacak maçların tam listesi ve saatleri:

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

⚽ Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

20:45: Kopenhag - K. Almaty

20:45: Pafos - Monaco

23:00: Arsenal - Bayern Münih

23:00: Atl. Madrid - Inter

23:00: E. Frankfurt - Atalanta

23:00: Liverpool - PSV

23:00: Olympiakos - Real Madrid

23:00: PSG - Tottenham

23:00: Sporting CP - Club Brugge

⚽ AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu

13:00: Ulsan Hora - Buriram Utd

15:15: S. Shenhua - Vissel Kobe

⚽ UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması

15:00: Pafos U19 - Monaco U19

15:45: Kopenhag U19 - Kairat U19

16:00: Arsenal U19 - B. Münih U19

16:00: Sporting CP U19 - C. Brugge U19

16:30: PSG U19 - Tottenham U19

17:00: Liverpool U19 - PSV U19

18:00: Atl Madrid U19 - Inter U19

18:00: E. Frankfurt U19 - Atalanta U19

18:00: Olympiakos U19 - Real Madrid U19