KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular çöz | Son 10 yıl çıkmış sorular

KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak milyonlarca aday, 2026 sınav takviminin açıklanmasının ardından hazırlıklara başladı. 2026 yılının Ekim ayında düzenlenecek sınavla, memur olmak isteyen binlerce lise mezunu vatandaş, hayallerine kavuşma fırsatı bulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan geçmiş yılların sınav sorularını çözmek, adaylara karşılaşacakları soru tiplerini görmeleri açısından avantaj kazandırırken sınav sınav stratejilerini de belirlemelerine yardımcı oluyor. İşte KPSS Ortaöğretim son 10 yılın çıkmış soruları ve cevapları...
KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR
KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 130 dakikadır (2 saat 10 dakika).
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN
2018 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN
2016 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN
2014 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava başvuru tarihleri 27 Ağustos-8 Eylül olarak belirlenirken geç başvuru tarihi ise 15-16 Eylül oldu. Sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM KONU VE SORU DAĞILIMI
TÜRKÇE
- Sözcükte Anlam: 2 soru
- Cümlede Anlam: 2 soru
- Paragraf: 15 soru
- Dil Bilgisi: 2 soru
- Ses Bilgisi: 1 soru
- Anlatım Bozuklukları: 1 soru
- Yazım Yanlışları: 1 soru
- Noktalama İşaretleri: 1 soru
- Sözel Mantık Soruları: 4 soru
MATEMATİK
- Temel kavramlar: 2 Soru
- Rasyonel sayılar: 2 Soru
- Köklü sayılar: 1 Soru
- Üslü sayılar: 1 Soru
- Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 Soru
- Problemler: 8 Soru
- Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 Soru
- Sayısal Mantık Soruları: 4 Soru
- Temel Geometri: 3 Soru
TARİH
- İlk Türk Devletleri: 1 Soru
- Türk-İslam Devletleri: 2 Soru
- Osmanlı Devleti: 9 Soru
- Kurtuluş Savaşı: 3 Soru
- Atatürk İlke ve İnkılapları: 9 Soru
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 Soru
COĞRAFYA
- Türkiye'nin Coğrafi Konumu: 1 Soru
- Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 Soru
- Türkiye'nin Fiziki Özellikleri: 4 Soru
- Türkiye'nin Beşeri Özellikleri: 3 Soru
- Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri: 8 Soru
VATANDAŞLIK
- Temel Hukuk Kavramları: 3 Soru
- Yasama, Yürütme, Yargı: 4 Soru
- İdare Hukuku: 2 Soru