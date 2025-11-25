KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular çöz | Son 10 yıl çıkmış sorular

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak milyonlarca aday, 2026 sınav takviminin açıklanmasının ardından hazırlıklara başladı. 2026 yılının Ekim ayında düzenlenecek sınavla, memur olmak isteyen binlerce lise mezunu vatandaş, hayallerine kavuşma fırsatı bulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan geçmiş yılların sınav sorularını çözmek, adaylara karşılaşacakları soru tiplerini görmeleri açısından avantaj kazandırırken sınav sınav stratejilerini de belirlemelerine yardımcı oluyor. İşte KPSS Ortaöğretim son 10 yılın çıkmış soruları ve cevapları...

KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 130 dakikadır (2 saat 10 dakika).

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava başvuru tarihleri 27 Ağustos-8 Eylül olarak belirlenirken geç başvuru tarihi ise 15-16 Eylül oldu. Sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM KONU VE SORU DAĞILIMI

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam: 2 soru

Cümlede Anlam: 2 soru

Paragraf: 15 soru

Dil Bilgisi: 2 soru

Ses Bilgisi: 1 soru

Anlatım Bozuklukları: 1 soru

Yazım Yanlışları: 1 soru

Noktalama İşaretleri: 1 soru

Sözel Mantık Soruları: 4 soru

MATEMATİK

Temel kavramlar: 2 Soru

Rasyonel sayılar: 2 Soru

Köklü sayılar: 1 Soru

Üslü sayılar: 1 Soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 Soru

Problemler: 8 Soru

Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 Soru

Sayısal Mantık Soruları: 4 Soru

Temel Geometri: 3 Soru

TARİH

İlk Türk Devletleri: 1 Soru

Türk-İslam Devletleri: 2 Soru

Osmanlı Devleti: 9 Soru

Kurtuluş Savaşı: 3 Soru

Atatürk İlke ve İnkılapları: 9 Soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 Soru

COĞRAFYA

Türkiye'nin Coğrafi Konumu: 1 Soru

Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 Soru

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri: 4 Soru

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri: 3 Soru

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri: 8 Soru

VATANDAŞLIK

Temel Hukuk Kavramları: 3 Soru

Yasama, Yürütme, Yargı: 4 Soru

İdare Hukuku: 2 Soru