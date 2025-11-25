CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular çöz | Son 10 yıl çıkmış sorular

KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular çöz | Son 10 yıl çıkmış sorular

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini açıklamasının ardından sınav tarihi belli oldu. 2 yıl bir (çift yıllarda) yapılan KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, geçmiş yıllarda çıkan soruları çözerek hazırlık yapıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde, her sınavdan sonra çıkmış sorular ve cevapları yayımlanıyor. Son 10 yılın çıkmış sorularını çözmek isteyenler için 2024-2014 KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 08:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular çöz | Son 10 yıl çıkmış sorular

KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak milyonlarca aday, 2026 sınav takviminin açıklanmasının ardından hazırlıklara başladı. 2026 yılının Ekim ayında düzenlenecek sınavla, memur olmak isteyen binlerce lise mezunu vatandaş, hayallerine kavuşma fırsatı bulacak. ÖSYM tarafından yayımlanan geçmiş yılların sınav sorularını çözmek, adaylara karşılaşacakları soru tiplerini görmeleri açısından avantaj kazandırırken sınav sınav stratejilerini de belirlemelerine yardımcı oluyor. İşte KPSS Ortaöğretim son 10 yılın çıkmış soruları ve cevapları...

KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular çöz!

KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR

KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 130 dakikadır (2 saat 10 dakika).

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN

2016 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN

2014 KPSS ORTAÖĞRETİM çıkmış sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava başvuru tarihleri 27 Ağustos-8 Eylül olarak belirlenirken geç başvuru tarihi ise 15-16 Eylül oldu. Sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları!

KPSS ORTAÖĞRETİM KONU VE SORU DAĞILIMI

TÜRKÇE

  • Sözcükte Anlam: 2 soru
  • Cümlede Anlam: 2 soru
  • Paragraf: 15 soru
  • Dil Bilgisi: 2 soru
  • Ses Bilgisi: 1 soru
  • Anlatım Bozuklukları: 1 soru
  • Yazım Yanlışları: 1 soru
  • Noktalama İşaretleri: 1 soru
  • Sözel Mantık Soruları: 4 soru

MATEMATİK

  • Temel kavramlar: 2 Soru
  • Rasyonel sayılar: 2 Soru
  • Köklü sayılar: 1 Soru
  • Üslü sayılar: 1 Soru
  • Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 Soru
  • Problemler: 8 Soru
  • Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 Soru
  • Sayısal Mantık Soruları: 4 Soru
  • Temel Geometri: 3 Soru

TARİH

  • İlk Türk Devletleri: 1 Soru
  • Türk-İslam Devletleri: 2 Soru
  • Osmanlı Devleti: 9 Soru
  • Kurtuluş Savaşı: 3 Soru
  • Atatürk İlke ve İnkılapları: 9 Soru
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 Soru

COĞRAFYA

  • Türkiye'nin Coğrafi Konumu: 1 Soru
  • Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 Soru
  • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri: 4 Soru
  • Türkiye'nin Beşeri Özellikleri: 3 Soru
  • Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri: 8 Soru

VATANDAŞLIK

  • Temel Hukuk Kavramları: 3 Soru
  • Yasama, Yürütme, Yargı: 4 Soru
  • İdare Hukuku: 2 Soru

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
"Maçı VAR hakemi yönetti"
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Tedesco'dan derbi uyarısı!
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Maçı VAR hakemi yönetti" "Maçı VAR hakemi yönetti" 09:11
Tedesco'dan derbi uyarısı! Tedesco'dan derbi uyarısı! 09:04
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu 09:00
Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı bilgileri Fenerbahçe Beko-Virtus Bologna maçı bilgileri 08:56
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 01:00
Daha Eski
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 00:58
Tekke'den Visca açıklaması! Tekke'den Visca açıklaması! 00:24
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 00:24
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 00:24
Trabzonspor'da Visca şoku! Trabzonspor'da Visca şoku! 00:24