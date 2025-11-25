Bahar yeni bölüm izle | Bahar 60. bölüm Star TV full izle

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 60. bölümüyle ekrana geliyor. 25 Kasım Salı günü saat 20.00'de yayımlanacak yeni bölümde neler yaşanacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm bilgileri ve 60. bölüm canlı izleme linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 11:30
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, 60. yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Bahar, Naz'ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz'ın hem de Evren'in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu durum kimi, nasıl etkileyecektir? Harun'un uyarısı sonrası Bahar geri adım atacak mı? İşte Bahar 60. bölüm izleme linki ve konusu...

BAHAR 60. BÖLÜM KONUSU

Bahar, Naz'ın kaybettiği bebeğe dair gerçeği öğrendiğinde hem Naz'ın hem de Evren'in yaşadığı büyük sarsıntının tam ortasında kalır. Bu kayıp, Evren'in en derin yaralarını yeniden açarken, Bahar ona gerçeği söylemeyi seçer. Fakat Evren'in verdiği karşılık, Bahar'ın beklediğinden çok farklıdır. Bahar onun için endişelenirken, Harun ona başkalarının hayatını değiştirme çabasında nerede durması gerektiğini hatırlatır. Bu hatırlatma, Uras'ın yine kontrolsüzce attığı bir adım yüzünden daha da anlam kazanır.

Seren ve Uras arasındaki çekişme çocukları söz konusu olduğunda iyice tırmanır; Uras'ın en hassas yere dokunan hamlesi ve Maral'ın bu gerilimdeki varlığı gidişatı daha da sertleştirir. Seren ise çocukları için sınır tanımayacağını açıkça belli eder.Bahar, Evren'in yalnız kalma isteğine saygı duymaya hazırlanırken hastaneye gelen bir vaka tüm dengeleri değiştirir. Zorlu ameliyatlar ve çaresiz genç bir kadının umudu olma çabası, herkesin odağını yeniden toplar. Ancak bu yoğunluk içinde Rengin, kimsenin bilmediği bir gerçekle yüz yüze gelir; bu gerçek hem kendi hayatını hem de Parla'nın geleceğini derinden sarsacak güçtedir.

