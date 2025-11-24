CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler MASTERCHEF TAKIM KAPTANLARI | 23 Kasım MasterChef kimler kaptan oldu?

23 Kasım MasterChef Türkiye bölümünde takım kaptanları belli oldu. Bu hafta yarışmacılar hangi stratejilerle kaptanlık mücadelesi verdi ve hangi isimler lider olarak takımlarını yönetecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 08:22
23 Kasım MasterChef Türkiye'de takım kaptanları kimler oldu? Bu hafta kaptanlık seçimi, yarışmacılar arasında rekabeti artırdı. İzleyiciler, 23 Kasım Pazar akşamı MasterChef'te kaptanlık oyununu hangi yarışmacının kazandığını merak ediyor. MasterChef Türkiye 23 Kasım 2025 kaptanlık seçimi ile ekranlara geldi. Bu bölümde hangi yarışmacılar kaptan seçildi ve takımlar nasıl şekillendi?

MASTERCHEF'TE DÜN NELER YAŞANDI?

Bu haftanın MasterChef kaptanlık oyununu şefler Danilo, Somer ve Mehmet Şef yönetti. Yarışmacılardan anneleriyle birlikte özel bir yemek hazırlamaları istendi. Duygusal anların yaşandığı oyunda en başarılı tabağı hazırlayan isim Murat Can oldu. Annesi Hatun Hanım ile birlikte hazırladıkları tabak, şeflerden tam not aldı ve Murat Can mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Haftanın kırmızı takım kaptanı ise kaptanlık düellosu sonrası belli oldu. Mavi takım kaptanı Murat Can, karşı takımın kaptanı olarak başarılı yarışmacı Özkan'ı seçti ve böylece kırmızı takımın lideri de netleşmiş oldu.

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR (23 KASIM 2025)

MAVİ TAKIM

Murat Can (Kaptan)

Çağatay

Ayla

Sezer

Mert

KIRMIZI TAKIM

Özkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Barış

Hakan

