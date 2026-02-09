CANLI SKOR ANA SAYFA
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, kimler alacak? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı yaklaşırken, emekliler bayram ikramiyesi tutarını merak ediyor. "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?", "5000 TL olur mu?" ve "Tarım emeklisi bayram ikramiyesi kimlere veriliyor?" soruları sıkça soruluyor. SSK, Bağ-Kur ve diğer hak sahiplerine ödenen ikramiyelerin, bayram öncesinde hesaplara yatırılması beklenirken, ödeme takvimi ve zam ihtimali yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 12:18 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 12:20
2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2026 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Uzmanlar bütçe dengeleri, enflasyon hedefleri ve geçmiş yıllardaki artışlar dikkate alındığında, geçtiğimiz yıl 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5.000 TL'ye yükseltilebileceğini öngörüyor fakat konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma - 22 Mart Pazar tarihleri arasında idrak edilecek. Geçmiş yıllardaki ödeme tarihleri dikkate alındığında, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu doğrultuda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.

2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesini;

  • SSK emeklileri

  • Bağ-Kur emeklileri

  • Emekli Sandığı (4/C) emeklileri

  • Tarım emeklileri

  • Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri (hisse oranına göre)

  • Şehit yakınları ve gaziler

  • Sürekli iş göremezlik geliri alanlar alabilir.

