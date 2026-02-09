Bursa BUSKİ su kesintisi: 9-10 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 9-10 ŞUBAT SU KESİNTİSİ
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00
Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
BADEMLİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00
Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
