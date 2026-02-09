CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa BUSKİ su kesintisi: 9-10 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 9-10 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi hangi mahallelerde var, sular ne zaman gelecek? 9-10 Şubat tarihlerinde Bursa'da yaşanan su kesintisi, birçok noktada günlük yaşamı etkiledi. Planlı çalışmalar kapsamında yapılan kesintiler sonrası vatandaşlar, "Bursa'da sular saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. BUSKİ, çalışmaların program dahilinde sürdüğünü ve tamamlandığında suyun yeniden verileceğini duyurdu. Kesintiye dair tüm detaylar BUSKİ'nin resmi internet sitesi ve duyuru kanallarından takip edilebiliyor.

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 11:36
Bursa BUSKİ su kesintisi: 9-10 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 9-10 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 09.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 9-10 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 9-10 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 9-10 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 9-10 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

BADEMLİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

