Erman Toroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Toroğlu adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 14:32 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 14:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Erman Toroğlu hakkında soruşturma kararı

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Toroğlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi..

