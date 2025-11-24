CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 24 Kasım tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

24 Kasım tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

24 Kasım tatil mi? Öğretmenler Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte birçok öğrenci, veli ve eğitimci bu sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Türkiye’de her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanan bu özel gün, öğretmenlerin emeklerini onurlandırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerle geçiyor. 24 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 07:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
24 Kasım tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil mi? Yarım gün tatil olacak mı? Öğrenciler ve öğretmenler bu sorulara yanıt arıyor. Resmi takvime göre 24 Kasım, Türkiye'de resmi tatil kapsamına alınmış bir gün değildir. Bu nedenle eğitim kurumları, kamu daireleri ve özel sektör normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir. Peki, 24 Kasım resmi tatil mi? Mevcut resmi takvim ve Cumhurbaşkanlığı çalışma düzenine göre 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. Bu tarihte okullar ve kamu kurumları normal mesai düzeninde çalışmaya devam ediyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar!

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 24 Kasım, Türkiye'de resmi tatil kapsamına alınmış bir gün değildir. Bu nedenle eğitim kurumları, kamu daireleri ve özel sektör normal çalışma düzeninde faaliyet gösterir.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okullar tatil mi?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Bazı okullarda kutlama törenleri yapılabilir, program akışı nedeniyle ders saatlerinde düzenleme olabilir ancak ülke genelinde yarım gün ya da tam gün tatil uygulaması bulunmuyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okullar tatil mi?

24 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Dolayısıyla 2025 yılı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar açık olacaktır.

2025-2026 RESMi TATİLLER | 2026 Resmi ve dini tatiller ne zaman? Devamını Oku BUNU DA OKU
AHaber CANLI YAYIN

Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum!
D&R REKLAM
DİĞER
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda! Ara transfer planı belli oldu..
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! Hangi formüller masada?
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj!
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! 01:08
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! 01:08
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:08
Milano derbisinde zafer Milan’ın! Milano derbisinde zafer Milan’ın! 01:08
Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! 01:08
Daha Eski
C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 01:08
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 01:08
Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! 01:08
Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! 01:08
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 01:08
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 01:08