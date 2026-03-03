CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 3. cemre ne zaman düşüyor? Son cemre toprağa düştü mü? Cemre düşme tarihleri

3. cemre ne zaman düşüyor? Son cemre toprağa düştü mü? Cemre düşme tarihleri

Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla birlikte “3. cemre ne zaman düşecek 2026?” sorusu yeniden gündeme taşındı. 1. havaya, 2. suya düşen cemrelerin ardından şimdi gözler 3. ve son cemreye çevrildi. İnanışa göre sıcaklığın simgesi olan cemre, son olarak toprağa düşerek doğanın uyanışını tamamlıyor. Özellikle çiftçiler ve doğaseverler için bu tarih, üretim ve yeni başlangıçların işareti anlamına geliyor. Böylece baharın gelişi, halk takvimine göre resmen ilan edilmiş olacak. İşte, 3. cemrenin düşme tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 00:32
3. cemre ne zaman düşüyor? Son cemre toprağa düştü mü? Cemre düşme tarihleri

Mart ayının başlamasıyla birlikte cemre heyecanı yeniden arttı. Özellikle 3. cemrenin toprağa ne zaman düşeceği, arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Yüzyıllardır Anadolu kültüründe kışın sonu ve baharın başlangıcı olarak kabul edilen bu gelenek, doğanın uyanışını adım adım takip etmek isteyenler için ayrı bir anlam taşıyor. Şubat ortasında havaya düşen ilk cemreyle başlayan süreç, ardından suya düşen 2. cemreyle devam etti. Şimdi ise gözler son aşamada: toprağa düşecek 3. cemrede. Peki, 3. cemre ne zaman, saat kaçta düşecek? Detaylar haberimizde...

Cemre düşmesi ne zaman?

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimine göre 3. ve son cemre, 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Bu son dokunuşla birlikte doğanın ısınma süreci tamamlanmış sayılıyor. Toprağın içten içe ısınmaya başlaması, baharın ayak sesleri olarak kabul ediliyor.

3. cemre ne zaman düşecek?

Cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kışın sessizliğine gömülen canlılar yeniden hareketlenir, tohumlar filizlenmek için çatlar ve doğa yavaş yavaş yeşilin binbir tonuna bürünür. Böylece soğuk günler geride kalırken, baharın canlandırıcı enerjisi kendini hissettirmeye başlar.

Cemre düşme günleri

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2026

2026 yılı itibariyle cemre düşme günleri şu şekilde:

Cemre toprağa ne zaman düşecek 2026?

1. Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

2. Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

3. Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

