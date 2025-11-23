23 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları haftayı aşağı yönlü bir seyirle noktaladı. Kasım ayının üçüncü haftasında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla birlikte yeniden düşüş trendine girdi. FED yetkililerinin, son toplantı tutanaklarında faiz indirimi konusunda net bir görüş birliğine varamadığının ortaya çıkması, piyasaların dengelerini hızla değiştirdi. 23 Kasım Pazar günü itibarıyla canlı altın fiyatları ve anlık piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

▶ Gram Altın Alış: 5.551,33 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.552,10 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.373,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.435,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.746,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.870,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.376,00 ₺

▶Tam Altın Satış: 37.589,00₺

▶Ata Altın Alış: 38.383,00₺

▶Ata Altın Satış: 38.588,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.230,68₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.462,46₺

▶Gümüş Alış: 68,12₺

▶Gümüş Satış: 68,18 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 22 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.42 (Alış) - 42.44 (Satış)

◼EURO: 48.90 (Alış) - 48.92 (Satış)

◼STERLİN: 55.47 (Alış) - 55.75 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Kasım Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.