Haberler Haberler 23 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Aralık ayında FED’in açıklayacağı politika faizi kararına yönelik indirim ihtimalinin zayıflaması, piyasalarda yönü yeniden aşağı çevirdi. Beklentilerin değişmesiyle birlikte altın değer kaybederken, döviz cephesinde ise yükseliş ivmesi devam ediyor. Hem iç piyasalardaki hareketlilik hem de ABD’den gelecek kritik açıklamalar, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Peki, 23 Kasım altın fiyatları ne kadar? Gram altın arttı mı? Çeyrek altın kaç TL? İşte, 23 Kasım Pazar anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:52
Altın fiyatları haftayı aşağı yönlü bir seyirle noktaladı. Kasım ayının üçüncü haftasında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine yönelik beklentileri zayıflatmasıyla birlikte yeniden düşüş trendine girdi. FED yetkililerinin, son toplantı tutanaklarında faiz indirimi konusunda net bir görüş birliğine varamadığının ortaya çıkması, piyasaların dengelerini hızla değiştirdi. 23 Kasım Pazar günü itibarıyla canlı altın fiyatları ve anlık piyasa hareketleri yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.551,33 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.552,10 TL

Canlı altın fiyatları 23 Kasım 2025

ÇEYREK ALTIN

-0,45%

14:57

YARIM ALTIN

-0,39%

14:57

TAM ALTIN

-0,47%

14:57

CUMHURİYET ALTINI

38.184,00

38.761,00

0,10%

13:04

ATA ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 9.373,00

Çeyrek Altın Satış: 9.435,00

Yarım Altın Alış: 18.746,00

Yarım Altın Satış: 18.870,00

Tam Altın Alış: 37.376,00

Tam Altın Satış: 37.589,00

Ata Altın Alış: 38.383,00

Ata Altın Satış: 38.588,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.230,68

22 Ayar Bilezik Satış: 5.462,46

Gümüş Alış: 68,12

Gümüş Satış: 68,18

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 22 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.42 (Alış) - 42.44 (Satış)

◼EURO: 48.90 (Alış) - 48.92 (Satış)

◼STERLİN: 55.47 (Alış) - 55.75 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Kasım Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

