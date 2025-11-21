Spor yazarları play off turu kura çekimini değerlendirdi

Almanya'nın ardından grubunu ikinci bitiren Slovakya ise Almanya'yı ilk maçta kendi evinde devirdiği için son maça kadar birincilik kovaladı.

Slovaklar Kosova'ya göre bize daha fazla zorluk çıkartabilecek bir takım.

Ancak Almanya önünde aldıkları 6-0'lık son yenilgi özellikle savunmada ne kadar kırılgan olduklarını bize gösterdi.

Bizim müthiş forvet hattımız onları da boş geçmez. Sonuçta bir önceki Dünya Kupası play off turunda bizim yolumuzda Portekiz ve İtalya olduğu düşünülürse, bu defa üst düzey kaliteli kadromuzun iki maçı da kazanarak 2026 Dünya Kupası bileti almasını beklediğimi söylemeliyim.

Kısaca Amerika kıtası ufukta gözüktü.