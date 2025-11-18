CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
17 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi?

17 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi?

MasterChef Türkiye 17 Kasım 2025 bölümünde kim kazandı? Yarışmayı takip eden izleyiciler, özellikle dün akşam yayınlanan dokunulmazlık oyununun kazananını ve eleme potasına giren yarışmacıları merak ediyor. Kıyasıya mücadele ile geçen gecede şeflerin verdiği kritik değerlendirmeler, yarışmacılar arasında heyecanlı anlara sahne oldu.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 07:03
17 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi?

MasterChef Türkiye 17 Kasım 2025 bölümü yine heyecan dolu bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar hem takım oyunu hem de bireysel dokunulmazlık turunda hünerlerini sergiledi. Programın başlangıcında şefler menüyü açıkladı ve yarışmacılar belirlenen süre içinde yemek hazırladı. 17 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Takım oyunu sonucunda kazanan ekip belli olduktan sonra kaybeden takım bireysel dokunulmazlık turuna çıktı. Bu aşamada şefler tarafından verilen malzeme ve teknik zorluk yarışmanın seviyesini artırdı. Her yarışmacı tabağını sunarken şeflerin değerlendirmesi sonucunda günün dokunulmazlık kazananı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir isim belirleme hakkı elde ederken, şeflerin performans değerlendirmesi sonucunda birkaç yarışmacı eleme potasına gönderildi. Bu nedenle birçok MasterChef takipçisi, "MasterChef 17 Kasım eleme potası kimlerden oluşuyor?" ve "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sümeyye oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Murat Can ve Özkan oldu.

17 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

17 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF TAKIMLAR

KIRMIZI TAKIM

  • AYLA
  • GİZEM
  • SÜMEYYE
  • ÖZKAN
  • MERT
  • MURAT CAN

MAVİ TAKIM

  • AYLA
  • GİZEM
  • SÜMEYYE
  • ÖZKAN
  • MERT
  • MURAT CAN

