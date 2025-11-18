17 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim girdi?

MasterChef Türkiye 17 Kasım 2025 bölümü yine heyecan dolu bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar hem takım oyunu hem de bireysel dokunulmazlık turunda hünerlerini sergiledi. Programın başlangıcında şefler menüyü açıkladı ve yarışmacılar belirlenen süre içinde yemek hazırladı. 17 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Takım oyunu sonucunda kazanan ekip belli olduktan sonra kaybeden takım bireysel dokunulmazlık turuna çıktı. Bu aşamada şefler tarafından verilen malzeme ve teknik zorluk yarışmanın seviyesini artırdı. Her yarışmacı tabağını sunarken şeflerin değerlendirmesi sonucunda günün dokunulmazlık kazananı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir isim belirleme hakkı elde ederken, şeflerin performans değerlendirmesi sonucunda birkaç yarışmacı eleme potasına gönderildi. Bu nedenle birçok MasterChef takipçisi, "MasterChef 17 Kasım eleme potası kimlerden oluşuyor?" ve "Dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sümeyye oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Murat Can ve Özkan oldu.

