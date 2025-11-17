CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bugün maç var mı? 17 Kasım bugün hangi maçlar var?

Bugün futbolseverleri neler bekliyor? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Almanya - Slovakya, Hollanda - Litvanya, Kuzey İrlanda - Lüksemburg gibi karşılaşmalar yer alıyor. Maçların başlangıç saatleri ve takım listeleri için güncel kaynakları kontrol etmeyi unutmayın.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Bugün futbolseverleri zorlu bir maç maratonu bekliyor: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 17 Kasım Pazartesi günü öne çıkan karşılaşmalar arasında yer alıyor. Özellikle gruptaki liderlik ve doğrudan katılım hakkının belirlendiği maçlarda heyecan üst düzeye çıkmış durumda. Öne çıkan maçlardan biri, ev sahibi Almanya milli takımı ile Slovakya milli takımı arasında oynanacak mücadele. İki takım da aynı puanda bulunuyor ve grubu ilk sırada tamamlayan takım doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. "Bugün maç var mı? 17 Kasım maç programı" sorusunun cevabı merak ediliyor. Futbolseverler, bugün hangi maçların oynanacağını yakından takip ediyor. FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları oynanmaya devam ediyor. Peki, 17 Kasım Pazartesi bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün futbol takviminde hem milli takım karşılaşmaları hem de lig mücadeleleri bulunuyor. Özellikle Dünya Kupası Elemeleri ve Türkiye U17 maçı futbolseverlerin en yakından takip edeceği mücadeleler arasında yer alıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

⚽ Dünya Kupası Elemeleri – Grup A

⏰ 22:45 Almanya - Slovakya

⏰ 22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

⚽ Dünya Kupası Elemeleri – Grup G

⏰ 22:45 Hollanda - Litvanya

⏰ 22:45 Malta - Polonya

⚽ Dünya Kupası Elemeleri – Grup L

⏰ 22:45 Çekya - Cebelitarık

⏰ 22:45 Karadağ - Hırvatistan

⚽ UEFA U17 Şampiyonası Eleme Maçları – Grup 7

⏰ 18:00 Malta U17 - Bosna-Hersek U17

⏰ 18:00 Türkiye U17 - Sırbistan U17

Türkiye U17'nin maçı günün en çok dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

⚽ La Liga 2

⏰ 22:30 Leonesa - Malaga

⚽ UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri

📍 Grup C

⏰ 23:00 Fransa U21 - Faroe Adaları U21

📍 Grup D

⏰ 17:30 Kazakistan U21 - Moldova U21

