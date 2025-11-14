CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi! 14 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 14 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa’da bazı bölgelerde 14 Kasım 2025 tarihinde planlı su kesintileri yaşanıyor. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışmaları ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde suyun verilmesinde geçici aksaklıklar meydana geliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 09:36 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 09:37
Bursa BUSKİ su kesintisi! 14 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa'da altyapı ve bakım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, 14 Kasım 2025 Cuma günü bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacak. BUSKİ'nin açıklamasına göre, kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve çalışmalar tamamlandığında su verilmeye başlanacak. Kesintiden etkilenen vatandaşlar, suların geri geleceği saatleri ve süreleri resmi BUSKİ sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir. Uzmanlar, su kesintisi sırasında gereksiz su kullanımından kaçınılması ve evdeki su kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguluyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Kasım BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bursa halkı, 14 Kasım 2025'te şehir genelinde yaşanacak su kesintileri hakkında bilgi arıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisi planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ

İNEGÖL

CUMA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: ANAHAT ARIZASI CUMA MAH YENİCE MAH AĞAÇ İŞLERİ

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

