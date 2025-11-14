Bugün maç var mı? 14 Kasım bugünkü maçlar listesi!

Bugün maç var mı? 14 Kasım maç programı belli oldu! Bugün futbol gündemi oldukça hareketli. Avrupa'da elemeler kapsamında birbirinden zorlu maçlar futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Slovakya – Kuzey İrlanda, Finlandiya – Malta ve Cebelitarık – Karadağ maçları grupların kaderini etkileyecek karşılaşmalar arasında. Günün son maçlarından biri ise İspanya'da oynanacak Real Valladolid – Las Palmas mücadelesi olacak. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı olarak 14 Kasım'ın tüm karşılaşmaları aşağıdaki listede yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? 14 Kasım Cuma bugünkü maçların listesi!

BUGÜN MAÇ VAR MI?

14 Kasım'ın maç takvimi netleşti! Futbol dünyası bugün yoğun bir tempoya sahne oluyor. Avrupa elemelerinde kritik öneme sahip birçok karşılaşma, taraftarları ekran başına çağırıyor.

14 KASIM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR

DK Elemeler – Grup A

22:45 Lüksemburg – Almanya

22:45 Slovakya – Kuzey İrlanda

DK Elemeler – Grup G

20:00 Finlandiya – Malta

22:45 Polonya – Hollanda

DK Elemeler – Grup L

22:45 Cebelitarık – Karadağ

22:45 Hırvatistan – Faroe Adaları

La Liga 2

22:30 R. Valladolid – Las Palmas