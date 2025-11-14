Bugün maç var mı? 14 Kasım bugünkü maçlar listesi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
14 Kasım’da futbolseverleri heyecanlandıracak birçok karşılaşma sahne alıyor. DK Elemeleri’nde Grup A, Grup G ve Grup L’de kritik maçlar oynanacak. Lüksemburg-Almanya, Slovakya-Kuzey İrlanda, Finlandiya-Malta, Polonya-Hollanda gibi dikkat çeken mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. Ayrıca La Liga 2’de Real Valladolid - Las Palmas karşı karşıya geliyor. Peki, 14 Kasım bugün hangi maçlar var?

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 07:01
Bugün maç var mı? 14 Kasım maç programı belli oldu! Bugün futbol gündemi oldukça hareketli. Avrupa'da elemeler kapsamında birbirinden zorlu maçlar futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Slovakya – Kuzey İrlanda, FinlandiyaMalta ve Cebelitarık – Karadağ maçları grupların kaderini etkileyecek karşılaşmalar arasında. Günün son maçlarından biri ise İspanya'da oynanacak Real ValladolidLas Palmas mücadelesi olacak. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı olarak 14 Kasım'ın tüm karşılaşmaları aşağıdaki listede yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? 14 Kasım Cuma bugünkü maçların listesi!

BUGÜN MAÇ VAR MI?

14 Kasım'ın maç takvimi netleşti! Futbol dünyası bugün yoğun bir tempoya sahne oluyor. Avrupa elemelerinde kritik öneme sahip birçok karşılaşma, taraftarları ekran başına çağırıyor.

Bugün hangi maçlar var?

14 KASIM CUMA BUGÜNKÜ MAÇLAR

DK Elemeler – Grup A

22:45 Lüksemburg – Almanya

22:45 Slovakya – Kuzey İrlanda

DK Elemeler – Grup G

20:00 Finlandiya – Malta

22:45 PolonyaHollanda

DK Elemeler – Grup L

22:45 Cebelitarık – Karadağ

22:45 HırvatistanFaroe Adaları

La Liga 2

22:30 R. Valladolid – Las Palmas

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
