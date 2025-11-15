Bugünkü maçlar 15 Kasım Cumartesi: Milli Takım sahaya çıkıyor!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbolseverler için heyecan dolu hafta sonu start alıyor. Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda olan A Milli Futbol Takımı'mız, bugün Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Bursa'da oynanacak karşılaşmada ay-yıldızlılar, grubu 2. sırayı garantilemek için mücadele edecek. Millilerimizin yanı sıra Gürcistan ve İspanya karşılaşmasının da oynanacağı elemeler kapsamında bugün, B, C, H ve J grupları da sahada olacak. Peki hangi maç hangi kanalda? İşte 15 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 08:19
Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek hafta sonu maratonu başlıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan giderek artarken E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız kritik bir sınava çıkacak. Bursa'da futbol atmosferini doruğa çıkaracak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan ile karşı karşıya gelerek grupta ikinci sırayı garantileme hedefiyle sahaya inecek. Elemelerde Millilerimizin mücadelesinin yanı sıra gözler, Gürcistan-İspanya maçına çevrildi. B, C, H ve J gruplarında da sahne alacak önemli mücadeleler, gruplardaki sıralamayı etkileyebilecek. İşte 15 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Zaman: 15 Kasım Cumartesi, saat 20.00 (TSİ)

Yer: Bursa, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Kanal: TV8 üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak.

Bugünkü maçlar: Milliler sahada!

15 KASIM CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR

Avrupa Elemeleri Grup E

20:00 Türkiye - Bulgaristan

20:00 Gürcistan - İspanya

Avrupa Elemeleri Grup B

22:45 İsviçre - İsveç

22:45 Slovenya - Kosova

Avrupa Elemeleri Grup C

22:45 Yunanistan - İskoçya

22:45 Danimarka - Belarus

Avrupa Elemeleri Grup H

20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya

22:45 Bosna-Hersek - Romanya

Avrupa Elemeleri Grup J

17:00 Kazakistan - Belçika

20:00 Lihtenştayn - Galler

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Zaman: 18 Kasım Salı, saat 22.45 (TSİ)

Yer: İspanya Sevilla, La Cartuja Stadyumu

Kanal: TV8 üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

