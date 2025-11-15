Bugünkü maçlar 15 Kasım Cumartesi: Milli Takım sahaya çıkıyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek hafta sonu maratonu başlıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan giderek artarken E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız kritik bir sınava çıkacak. Bursa'da futbol atmosferini doruğa çıkaracak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan ile karşı karşıya gelerek grupta ikinci sırayı garantileme hedefiyle sahaya inecek. Elemelerde Millilerimizin mücadelesinin yanı sıra gözler, Gürcistan-İspanya maçına çevrildi. B, C, H ve J gruplarında da sahne alacak önemli mücadeleler, gruplardaki sıralamayı etkileyebilecek. İşte 15 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Zaman: 15 Kasım Cumartesi, saat 20.00 (TSİ)

Yer: Bursa, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Kanal: TV8 üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak.

15 KASIM CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR

Avrupa Elemeleri Grup E

20:00 Türkiye - Bulgaristan

20:00 Gürcistan - İspanya

Avrupa Elemeleri Grup B

22:45 İsviçre - İsveç

22:45 Slovenya - Kosova

Avrupa Elemeleri Grup C

22:45 Yunanistan - İskoçya

22:45 Danimarka - Belarus

Avrupa Elemeleri Grup H

20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya

22:45 Bosna-Hersek - Romanya

Avrupa Elemeleri Grup J

17:00 Kazakistan - Belçika

20:00 Lihtenştayn - Galler

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Zaman: 18 Kasım Salı, saat 22.45 (TSİ)

Yer: İspanya Sevilla, La Cartuja Stadyumu

Kanal: TV8 üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak.