Bugünkü maçlar 15 Kasım Cumartesi: Milli Takım sahaya çıkıyor!

Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek hafta sonu maratonu başlıyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan giderek artarken E Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız kritik bir sınava çıkacak. Bursa'da futbol atmosferini doruğa çıkaracak karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan ile karşı karşıya gelerek grupta ikinci sırayı garantileme hedefiyle sahaya inecek. Elemelerde Millilerimizin mücadelesinin yanı sıra gözler, Gürcistan-İspanya maçına çevrildi. B, C, H ve J gruplarında da sahne alacak önemli mücadeleler, gruplardaki sıralamayı etkileyebilecek. İşte 15 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...
TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI YAYIN BİLGİSİ
Zaman: 15 Kasım Cumartesi, saat 20.00 (TSİ)
Yer: Bursa, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Kanal: TV8 üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak.
15 KASIM CUMARTESİ BUGÜNKÜ MAÇLAR
Avrupa Elemeleri Grup E
20:00 Türkiye - Bulgaristan
20:00 Gürcistan - İspanya
Avrupa Elemeleri Grup B
22:45 İsviçre - İsveç
22:45 Slovenya - Kosova
Avrupa Elemeleri Grup C
22:45 Yunanistan - İskoçya
22:45 Danimarka - Belarus
Avrupa Elemeleri Grup H
20:00 Güney Kıbrıs - Avusturya
22:45 Bosna-Hersek - Romanya
Avrupa Elemeleri Grup J
17:00 Kazakistan - Belçika
20:00 Lihtenştayn - Galler
İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI YAYIN BİLGİSİ
Zaman: 18 Kasım Salı, saat 22.45 (TSİ)
Yer: İspanya Sevilla, La Cartuja Stadyumu
Kanal: TV8 üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak.