Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda?

Dünya futbolunun nabzı, Avrupa Elemeleri’nde oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla birlikte bir kez daha yükseliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’na doğrudan gidecek takımların netleşeceği bu kritik günde, gruplardaki sıralamalar tamamen şekillenecek. Aynı zamanda play-off biletini alacak ekiplerin belirlenecek olması, heyecanı daha da artırıyor. Futbolseverler ise gözlerini 16 Kasım Pazar gününe çevirmiş durumda. “Bugün hangi maçlar var?” sorusu yoğun bir şekilde araştırılırken, özellikle Victor Osimhen’in liderliğindeki Nijerya Milli Takımı’nın kaderi büyük merak konusu. İşte, bugünkü maçlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 07:23
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda?

Futbol tutkunları Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarını takip etmeyi sürdürüyor. Son karşılaşmaların oynanacağı haftada, 2026 yılında düzenlenecek organizasyona direkt katılacak takımlar belli olacak. Play-off turunu garantileyecek ekiplerin de netleşeceği maçlar öncesi futbolseverler, "16 Kasım Pazar hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Victor Osimhenl önderliğinde Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı merak ediliyor. İşte, 16 Kasım Pazar oynanacak maçlar...

bugünkü maçlar 16 Kasım Pazar

16 KASIM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Elemeleri Grup D

20.00 Ukrayna-İzlanda (EXXEN)

20.00 Azerbaycan-Fransa (EXXEN)

Avrupa Elemeleri Grup F

17.00 Portekiz-Ermenistan (EXXEN)

17.00 Macaristan-İrlanda (EXXEN)

Avrupa Elemeleri Grup I

22:45 İtalya-Norveç (EXXEN)

22:45 İsrail-Moldova (EXXEN)

Avrupa Elemeleri Grup K

20:00 Arnavutluk-İngiltere (EXXEN ve S Sport Plus)

20.00 Sırbistan-Letonya (EXXEN)

Afrika Elemeleri Play-Off Final

22.00 Nijerya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Tabii ve TRT Spor)

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Zaman: 18 Kasım Salı, saat 22.45 (TSİ)

Yer: İspanya Sevilla, La Cartuja Stadyumu

Kanal: TV8 üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak.

Aslan'a bir Nijeryalı daha!
F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
A Milli Takım’a İspanya maçı öncesi uyarı! “Öfkeli değil, akıllı oynamalıyız”
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
G.Saray Arias için devrede!
F.Bahçe'den Belçikalı golcüye kanca!
