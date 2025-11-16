Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar hangi maç hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbol tutkunları Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarını takip etmeyi sürdürüyor. Son karşılaşmaların oynanacağı haftada, 2026 yılında düzenlenecek organizasyona direkt katılacak takımlar belli olacak. Play-off turunu garantileyecek ekiplerin de netleşeceği maçlar öncesi futbolseverler, "16 Kasım Pazar hangi maçlar var?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Victor Osimhenl önderliğinde Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı merak ediliyor. İşte, 16 Kasım Pazar oynanacak maçlar...

16 KASIM PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Elemeleri Grup D

20.00 Ukrayna-İzlanda (EXXEN)

20.00 Azerbaycan-Fransa (EXXEN)

Avrupa Elemeleri Grup F

17.00 Portekiz-Ermenistan (EXXEN)

17.00 Macaristan-İrlanda (EXXEN)

Avrupa Elemeleri Grup I

22:45 İtalya-Norveç (EXXEN)

22:45 İsrail-Moldova (EXXEN)

Avrupa Elemeleri Grup K

20:00 Arnavutluk-İngiltere (EXXEN ve S Sport Plus)

20.00 Sırbistan-Letonya (EXXEN)

Afrika Elemeleri Play-Off Final

22.00 Nijerya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Tabii ve TRT Spor)

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI YAYIN BİLGİSİ

Zaman: 18 Kasım Salı, saat 22.45 (TSİ)

Yer: İspanya Sevilla, La Cartuja Stadyumu

Kanal: TV8 üzerinden şifresiz canlı yayınlanacak.