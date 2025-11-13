CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram, çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım Kapalı Çarşı alış-satış

Gram, çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım Kapalı Çarşı alış-satış

Canlı altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar, kur takibi ile yatırım yapacağı alanları belirliyor. Altın sert düşüşünün ardından yeni haftada yeniden yükselişe geçti. FED'in Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla piyasalardaki dalgalı seyir, yerini yukarı yönlü ivmeye bıraktı. Dün güne hafif düşüşle başlayan ve gün içinde yeniden yükselen altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününü yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 liradan kapattı. Döviz ise Asya piyasalarında güne yükselişle başladı. 13 Kasım Perşembe günü 1 Dolar 42,23 TL'den Euro ise 49,10 TL'den satılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram, çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım Kapalı Çarşı alış-satış

Gram altın alış: 5.692,41 TL

Gram altın satış:

5.693,20 TL

Yatırımcı ve vatandaşlar tarafından günün en sık aratılan konuları arasında yer alan kur takibinin nabzı Kapalı Çarşı'da atıyor. Altın ve döviz kurunu canlı olarak takip ederek yatırımlarını fiyatlara göre düzenleyen vatandaşlar, altın ve döviz alış-satış fiyatları aramalarını hızlandırdı. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin artması, altını yükselişe sürükledi. Sarı metal düne hafif bir düşüşle başlasa da gün içinde yeniden yükseliş ivmesi kazanarak artışını sürdürdü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda günü 4 bin 169 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu. İşte 13 Kasım Perşembe canlı kur takibi...

Gram altın kaç TL oldu 13 Kasım?

13 KASIM KAPALI ÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Kapalı Çarşı'da altının alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram Altın Alış: 5.692,41₺

Gram Altın Satış: 5.693,20₺

Çeyrek Altın Alış: 9.581,00₺

Çeyrek Altın Satış:9.670,00₺

Yarım Altın Alış: 19.162,00₺

Yarım Altın Satış: 19.328,00₺

Tam Altın Alış: 37.198,20₺

Tam Altın Satış: 37.932,34₺

Ata Altın Alış: 38.360,65₺

Ata Altın Satış: 39.328,63₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.365,01₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.405,01₺

Gümüş Alış: 72,49₺

Gümüş Satış: 72,55₺

PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,40 puan artarak 10.640,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 79,21 puan ve yüzde 0,75 artışla 10.655,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.581,02 puanı, en yüksek 10.706,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 109,40 puan ve yüzde 0,96 değer kazanarak 11.543,90 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,15, mali endeks yüzde 0,07 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 53'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Kapalı Çarşı altın fiyatları (13 Kasım)

KAPALI ÇARŞI CANLI DÖVİZ KURU 13 KASIM

◼ABD Doları: 42.22 (Alış) - 42.26 (Satış)

◼EURO: 49.04 (Alış) - 49.10 (Satış)

◼STERLİN: 55.55 (Alış) - 55.59 (Satış)

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 169 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,73, bileşik getirisi yüzde 40,10 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,1341, satışta 42,3029 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1231, satışta 42,2919 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3113 ve dolar/yen paritesi 154,825 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor.

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Kasım Perşembe günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.

Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
Daha Eski
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 00:32
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 00:32
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 00:32
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... 00:32