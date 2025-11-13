Gram, çeyrek altın ne kadar? 13 Kasım Kapalı Çarşı alış-satış

Gram altın alış: 5.692,41 TL Gram altın satış: 5.693,20 TL

Yatırımcı ve vatandaşlar tarafından günün en sık aratılan konuları arasında yer alan kur takibinin nabzı Kapalı Çarşı'da atıyor. Altın ve döviz kurunu canlı olarak takip ederek yatırımlarını fiyatlara göre düzenleyen vatandaşlar, altın ve döviz alış-satış fiyatları aramalarını hızlandırdı. ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin artması, altını yükselişe sürükledi. Sarı metal düne hafif bir düşüşle başlasa da gün içinde yeniden yükseliş ivmesi kazanarak artışını sürdürdü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda günü 4 bin 169 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu. İşte 13 Kasım Perşembe canlı kur takibi...

13 KASIM KAPALI ÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Kapalı Çarşı'da altının alış ve satış fiyatları şöyle:

▶Gram Altın Alış: 5.692,41₺

▶Gram Altın Satış: 5.693,20₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.581,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.670,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.162,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.328,00₺

▶Tam Altın Alış: 37.198,20₺

▶Tam Altın Satış: 37.932,34₺

▶Ata Altın Alış: 38.360,65₺

▶Ata Altın Satış: 39.328,63₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.365,01₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.405,01₺

▶Gümüş Alış: 72,49₺

▶Gümüş Satış: 72,55₺

PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 64,40 puan artarak 10.640,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 79,21 puan ve yüzde 0,75 artışla 10.655,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.581,02 puanı, en yüksek 10.706,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 109,40 puan ve yüzde 0,96 değer kazanarak 11.543,90 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,44 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,15, mali endeks yüzde 0,07 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 53'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Sasa Polyester, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KAPALI ÇARŞI CANLI DÖVİZ KURU 13 KASIM

◼ABD Doları: 42.22 (Alış) - 42.26 (Satış)

◼EURO: 49.04 (Alış) - 49.10 (Satış)

◼STERLİN: 55.55 (Alış) - 55.59 (Satış)

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 169 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5 milyon 816 bin 100 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,73, bileşik getirisi yüzde 40,10 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,1341, satışta 42,3029 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1231, satışta 42,2919 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3113 ve dolar/yen paritesi 154,825 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 azalışla 63,2 dolardan işlem görüyor.

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 13 Kasım Perşembe günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.