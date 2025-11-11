MASTERCHEF ELEME ADAYI: 10 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef'te 10 Kasım bölümünde dokunulmazlık turu izleyenleri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım birbirinden iddialı tabaklarla şeflerin karşısına çıktı. Son turda kazanan takım dokunulmazlık ödülünü alırken, kaybeden taraf ise eleme potasına giden yarışmacıları belirledi. Eleme adayı olarak adı yazılan yarışmacı(lar), bu hafta mutfakta kaderlerini belirleyecek. MasterChef Türkiye sayfasında bu kritik anların perde arkası hâlâ konuşuluyor. Peki, 10 Kasım Pazartesi akşamı MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Özkan oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Ayla ve Onur oldu.