İstanbul baraj doluluk oranı 9 Kasım Pazar | Baraj doluluk oranı ne kadar? - İSKİ baraj doluluk oranı 2025

İstanbul baraj doluluk oranı 9 Kasım Pazar | Baraj doluluk oranı ne kadar? - İSKİ baraj doluluk oranı 2025

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları endişe verici bir şekilde düşmeye devam ediyor. Özellikle kritik seviyelere yaklaşan su miktarı, Melen ve Yeşilçay’dan yapılan takviyelere rağmen yeterli görünmüyor. 9 Kasım Pazar günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 21,87 seviyesinde gerçekleşti. Uzmanlar, hızlı düşüşün başlıca nedenlerini aşırı ve savurgan su kullanımı ile yetersiz yağışlara bağlıyor. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar? İşte, 9 Kasım Pazar İSKİ baraj doluluk oranı...

09 Kasım 2025 Pazar 10:08
İstanbul baraj doluluk oranı 9 Kasım Pazar | Baraj doluluk oranı ne kadar? - İSKİ baraj doluluk oranı 2025

İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyede seyretmeye devam ediyor. İSKİ'nin her gün yenilediği verilere göre, 9 Kasım'da İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 21,87'ye kadar geriledi. Sonbaharda öngörülen yağışların megakentte etkili olmaması sebebiyle kuraklık riski her geçen gün daha da artarken bu kışın bol yağışlı geçeceğini belirten uzmanlar, özellikle kar yağışının baraj doluluk oranlarında ciddi etkisi olduğunun altını çiziyor. İşte 9 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ve merak edilenler...

İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ, 9 Kasım Pazar günü İstanbul baraj doluluk oranını yüzde 21.87 olarak açıkladı.

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

İSKİ, 9 Kasım Pazar günü İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranını yüzde 21,87 olarak açıkladı. İstanbul'da barajlarda kaç günlük su kaldığını hesaplamak için barajların toplam hacmi ve İstanbul'un günlük ortalama su tüketimi de bilinmelidir. Ortalama verilere göre hesaplandığında, İstanbul'un yaklaşık 50-55 gün arasında suyunun kaldırı tahmin ediliyor.

İSKİ baraj doluluk oranı 2025

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025

Ömerli Barajı: %17,83

Darlık Barajı: %32,45

Elmalı Barajı: %51,77

Terkos Barajı: %24,79

Alibey Barajı: %11,74

Büyükçekmece Barajı: %25,06

Sazlıdere Barajı: %22,49

Istrancalar Barajı: %40,41

Kazandere Barajı: %2,71

Pabuçdere Barajı: %4,7

