CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa’da hafta sonu su kesintisi yaşayan vatandaşlar, “8-9 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. Peki, 8-9 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? İşte BUSKİ su kesintisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa'da yaşayan binlerce kişi hafta sonu su kesintisiyle karşılaştı. BUSKİ'nin (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) duyurusuna göre, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar 2025 tarihlerinde şehir genelinde çeşitli bölgelerde su kesintisi uygulanıyor. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kesintilerin nedeni, altyapı yenileme ve arıza giderme çalışmaları olarak açıklandı. BUSKİ, çalışmaların planlanan şekilde ilerlediğini ve suyun akşam saatlerine doğru yeniden verilmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar, "Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt ararken, BUSKİ güncel bilgilendirmeleri resmi internet sitesinden paylaşmaya devam ediyor. Peki, 8-9 Kasım Bursa su kesintisi nasıl sorgulanır? İşte detaylar!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'da yaşayan binlerce kişi hafta sonu su kesintisiyle karşılaştı. BUSKİ'nin (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) duyurusuna göre, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar 2025 tarihlerinde şehir genelinde çeşitli bölgelerde su kesintisi uygulanıyor. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kesintilerin nedeni, altyapı yenileme ve arıza giderme çalışmaları olarak açıklandı.

Bursa’da sular ne zaman gelecek? 8-9 Kasım 2025 BUSKİ su kesintisi

BURSA SU KESİNTİSİ 8-9 KASIM 2025

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe Sörloth için gemileri yaktı!
G.Saray'da 2 transferi Osimhen bitirecek!
DİĞER
Önce döner şimdi de baklava! Dünya Bella Hadid'in Türk mutfağı tutkusunu konuşuyor: Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı tüm detayları! Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı tüm detayları! 08:49
8 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar 8 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar 08:22
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak 00:02
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 00:02
Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! 00:02
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 00:02
Daha Eski
Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! 00:02
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! 00:02
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 00:02
İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! 00:02
Icardi’den manidar paylaşım! Icardi’den manidar paylaşım! 00:02
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 00:02