Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa'da yaşayan binlerce kişi hafta sonu su kesintisiyle karşılaştı. BUSKİ'nin (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) duyurusuna göre, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar 2025 tarihlerinde şehir genelinde çeşitli bölgelerde su kesintisi uygulanıyor. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kesintilerin nedeni, altyapı yenileme ve arıza giderme çalışmaları olarak açıklandı. BUSKİ, çalışmaların planlanan şekilde ilerlediğini ve suyun akşam saatlerine doğru yeniden verilmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar, "Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt ararken, BUSKİ güncel bilgilendirmeleri resmi internet sitesinden paylaşmaya devam ediyor. Peki, 8-9 Kasım Bursa su kesintisi nasıl sorgulanır? İşte detaylar!

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BURSA SU KESİNTİSİ 8-9 KASIM 2025

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 01.11.2025 - 10.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

