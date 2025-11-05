CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Süper Ay ne zaman? 2025 Kasım Dolunayı hangi gün? Son 6 ayılın en büyüğü!

Son 6 yılın en büyük dolunayı, Kasım ayında gökyüzünde olacak. Normal dolunaydan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak olan Süper Dolunayın ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumunda tam dolunay fazına girmesiyle oluşan Süper Ay, 2019 yılından bu yana dünyaya en yakın Dolunay ile ortaya çıkacak. Peki Süper Ay ne zaman? 2025 Kasım Dolunayı hangi gün? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 09:53 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 09:54
Son 6 yılın en büyük ve en parlak Dolunay'ı Süper Ay, gökyüzünün en büyüleyici ve eşsiz manzaralarından birini ortaya çıkarmak için hazırlanıyor. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumundayken Dolunay fazına geçmesiyle oluşacak Süper Ay, bazı doğal süreçleri hafifçe etkileyebilir ve klasik 'Dolunay etkisi'ni daha da hissedilir hale getirebilir. Depremler, volkanik patlamalar gibi doğal afetler üzerinde etkileri yalnızca şehir efsanelerinden olan Süper Dolunay hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SÜPER AY NE ZAMAN? 2025 KASIM DOLUNAYI HANGİ GÜN?

Süper Ay, 5 Kasım Çarşamba günü, akşam saatlerinden itibaren gökyüzünden görünür olacak. Beaver Moon yani Kunduz Dolunayı olarak da bilinen bu süper ay, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde en parlak ve büyük haliyle gökyüzünde olacak. 16.20'de ise Süper Ay'ın gökyüzünde zirve yapması bekleniyor.

SÜPER AY'IN ETKİLERİ NELERDİR?

Süper Ay'ın bilimsel etkileri çok düşük derecededir: Yerçekimsel çekim artışı okyanus gelgitlerini %10-20 cm ekstra yükseltir. İnsan davranışları, ruh hali veya sağlık üzerinde ise bilimsel bir etki gözlenmez. Ay'ın çok parlak ve Dünya'ya yakım olması uykuyu hafifçe kısaltabilir ama bu ışıktan kaynaklanır. Genel olarak, Süper Ay kozmik bir estetik şölen sunar, fakat Dünya'daki süreçleri Güneş'in ve gezegenin kendi dinamikleri kadar etkilemez.

Gelgitler üzerinde etkisi

Süper Ay, Ay'ın yerçekimsel çekiminin artmasıyla okyanus gelgitlerini biraz daha yüksek hale getirir – yaklaşık %10-20 cm ekstra yükselme olabilir. Bu, normal dolunaylara göre belirgin bir fark yaratır ve kıyı bölgelerinde su seviyelerini hafifçe etkiler. Atmosferde de benzer "hava gelgitleri" oluşur, ancak bunlar hava durumunu doğrudan değiştirmez; sadece hafif dalgalanmalara yol açar.

Depremler ve volkanlar üzerinde etkisi
Ay'ın gelgit kuvvetleri, yerkabuğundaki fay hatlarında ekstra stres yaratabilir, bu da büyük depremleri %1'den az oranda tetikleyebilir. Ancak bu etki o kadar küçüktür ki, istatistiksel olarak anlamlı bir artış sağlamaz. Üstelik geçmişe bakıldığında depremlerin çoğunun Süper Ay dönemlerinde olmadığının altını çizmek gereklidir. Volkanik aktivitelerde de benzer minimal bir artış gözlenir, ama bilimsel olarak Süper Ay doğal afetleri tetiklemez.

İnsan davranışı ve sağlık üzerinde etkisi:
Suç oranları, kaza veya psikolojik sorunlarda Süper Ay ile bağlantı bulunmamaktadır. Bazı çalışmalar, dolunayın parlaklığının uykuyu %5-10 kısalttığını gösterse de, bu yerçekiminden değil, ışıktan kaynaklanır ve süper aya özgü değildir.

