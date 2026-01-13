CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi 2026 yılı için merak konusu olmaya devam ediyor. Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan ve tecilini bozdurarak vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan yükümlüler, celp ve sevk tarihleri ile birlikte askerlik yerlerini araştırıyor.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 15:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026 için araştırmalar hız kazandı. Tecilini bozdurarak bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, hangi il ve birlikte askerlik yapacaklarını öğrenmek için gözlerini MSB'den gelecek açıklamaya çevirdi. 2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu askerlik yükümlülerinin gündeminde yer alıyor. Bedelli askerlik ücretini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, askerlik yapacakları birlikleri öğrenmek istiyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 9 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamayla, 2026 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

22 Ocak 2026 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir."

Açıklamada ayrıca, 2025 yılında bedelli askerlik için başvurusunu yapıp ödemesini tamamlayan yükümlülerin, 2026 yılında belirlenen celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimine sevk edileceği belirtildi.

2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edileceği tarihler şu şekilde açıklandı:

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

04 Haziran 2026

02 Temmuz 2026

06 Ağustos 2026

03 Eylül 2026

01 Ekim 2026

05 Kasım 2026

03 Aralık 2026

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Yükümlüler, bedelli askerlik yerlerini ve askerlik durumlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sorgulama işlemleri, "Askerliğim", "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" ekranlarından yapılabilecek.

Yükümlüler, talep etmeleri hâlinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2026 yılı içinde geçerli olmak üzere ve mevcut kontenjanlar dâhilinde;

Sevk tarihinden en geç 10 gün öncesine kadar

En fazla 3 kez

e-Devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubesinden yapabilecek.

Kontenjanı dolu olan ya da temel eğitim planlanmayan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacak. Sevk belgeleri ise yükümlüler tarafından sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet'ten veya askerlik şubelerinden temin edilebilecek.

