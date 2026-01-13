Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.000 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.000 personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Bakanlık tarafından yapılan alımlarda değerlendirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı atama sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması öngörülüyor. Resmi duyurular Bakanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden paylaşılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı atama sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların hangi tarihte ilan edileceğine dair Bakanlık tarafından şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Açıklama yapıldığında sonuçlar, Bakanlığın resmî internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişime açılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSNEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.