Haberler Haberler Yarın okullar tatil mi? 24 Nisan okullar tatil edildi mi?

Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği 24 Nisan yanıtı netleşti! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Perşembe gününe denk gelmesi, "Cuma günü tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre okullardaki tatil süresi belli oldu. Peki, yarın okullar tatil edildi mi? 24 Nisan Cuma günü ders işlenecek mi? İşte resmi açıklama ve son dakika gelişmeleri...

Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 08:45
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından öğrenciler ve veliler "24 Nisan Cuma okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 23 Nisan 2026 Perşembe günü resmi tatil kapsamında okullarda eğitime ara verilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre 24 Nisan 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. 24 Nisan Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler planlandığı gibi yapılacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (24 NİSAN 2026 CUMA)

24 Nisan 2026 Cuma günü resmi tatil değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine ve resmi tatiller yönetmeliğine göre; 24 Nisan Cuma günü okullar açık olacak ve eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecektir. Üniversitelerde de derslerin işlenmesi ve idari birimlerin çalışması beklenmektedir (Bazı üniversiteler kendi senato kararlarıyla farklılık gösterebilir). Tüm kamu kurumları, bankalar ve eczaneler Cuma günü tam gün mesai yapacaktır.

TATİL NEDEN BİRLEŞMEDİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 23 Nisan günü 1 günlük resmi tatil statüsündedir. 24 Nisan Cuma günü için hükümet kanadından herhangi bir "idari izin" veya "köprü izni" açıklaması gelmediği için eğitim ve çalışma hayatı kesintisiz sürdürülecektir. Öğrenciler 23 Nisan kutlamalarının ardından Cuma günü sıralarına geri dönecek.

BİR SONRAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN?

Nisan ayındaki bu kısa aradan sonra gözler Mayıs ayına çevrildi. 2026 takvimine göre bir sonraki resmi tatil; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma gününe denk gelmektedir (3 günlük hafta sonu tatili fırsatı). 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı gününe denk gelmektedir.

