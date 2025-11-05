CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2026 Hac kura çekimi nasıl izlenir? Hac kura çekimi sonuçları!

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2026 Hac kura çekimi nasıl izlenir? Hac kura çekimi sonuçları!

2026 yılı hac kura çekimi bugün büyük bir heyecanla gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen çekiliş, milyonlarca hacı adayının kutsal topraklara gitme umudunu yeniden yeşertiyor. Bu yıl kura sürecine, ilk kez başvuru yapan 184 bin 791 kişi ile kaydını yenileyen 1 milyon 615 bin 44 aday katılıyor. Kura çekimi, noter huzurunda dijital ortamda yapılıyor ve Diyanet TV ile Diyanet’in YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Peki, 2026 Hac kura çekimi nasıl izlenir? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 11:21
HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2026 Hac kura çekimi nasıl izlenir? Hac kura çekimi sonuçları!

Hac 2026 kura çekimi başladı! Türkiye genelinde 1 milyon 800 binden fazla hacı adayı, kutsal topraklara gitme umuduyla bugün ekran başında. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kura çekimlerini noter huzurunda dijital sistem üzerinden yapıyor. Canlı yayın, Diyanet TV ve resmi YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. Kura çekimi sırasında iller bazında hacı adaylarının isimleri ekrana yansıtılıyor. Hacı adayları, "2026 hac kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını, çekiliş tamamlandıktan sonra e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Vatandaşlar, Hac kura çekiminin nasıl izleyebileceğini merak ediyor. Peki, 2026 Hac kura çekimi nasıl izlenir? Hac kura çekimi canlı izleme linki...

HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, bugün 10.50'de noter huzurunda gerçekleştirilmeye başlandı.

👉 DİYANET HAC KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

AHaber CANLI YAYIN

