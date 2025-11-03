CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Eşref Rüya final mi yapacak?

Eşref Rüya final mi yapacak?

Eşref Rüya dizisi, son bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak son haftalarda sosyal medyada “Eşref Rüya final mi yapıyor? Dizinin bitmesine karar mı verildi?” soruları gündem oldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapıma dair detaylar araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 14:33 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 09:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eşref Rüya final mi yapacak?

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Eşref Rüya, her bölümüyle sosyal medyada trend olmaya devam ediyor. Ancak son haftalarda izleyiciler arasında "Eşref Rüya final yapacak mı, dizinin son bölümü mü geliyor?" sorusu gündeme geldi. Eşref Rüya 20. Bölümü 13 Kasım'da ekranlara gelecek.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dinçer, Eşref'in tuzağına düşmüş, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplar. Ancak Eşref'in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda gerçekleşecek bir patlama, herkesin planlarını alt üst eder.

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girdiğinde, Eşref artık ona 'dur' demenin vakti geldiğini anlar. Kadir'in itibarını sarsacak büyük bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalır.

Bu sırada klibiyle konuşulmaya başlayan Nisan, Dinçer'e karşı içinde beliren şüphelerin üzerine gitmekte kararlıdır.

Eşref Rüya 20. Bölüm izle! Eşref Rüya yeni bölüm TEK PARÇA, HD izleme linki Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı!
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 08:42
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:31
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Daha Eski
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Konya'da kazanan Samsunspor! Konya'da kazanan Samsunspor! 23:57
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57
Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! 23:57
Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! 23:57