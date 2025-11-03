CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 3 Kasım Pazartesi baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul baraj doluluk oranı arttı mı?

3 Kasım Pazartesi baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul baraj doluluk oranı arttı mı?

İSKİ tarafından paylaşılan son güncel verilere göre, İstanbul’un barajlarında tehlike çanları çalıyor. 3 Kasım Pazartesi sabahı itibarıyla megakentin su kaynaklarındaki doluluk oranı %22,54 seviyesine kadar indi. Üstelik sadece bir gün içinde kaydedilen yaklaşık %0,18’lik azalma, su krizinin kapıyı çoktan çaldığını gözler önüne seriyor. Bu nedenle İstanbul halkı, “Baraj doluluk oranları ne kadar?”, “İstanbul baraj doluluk oranı arttı mı?” gibi sorulara cevap arıyor. İşte, 3 Kasım Pazartesi İSKİ baraj doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 09:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
3 Kasım Pazartesi baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul baraj doluluk oranı arttı mı?

Kuraklık endişesi giderek daha belirgin bir hal alırken, baraj doluluk oranları vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İSKİ'nin son olarak açıkladığı verilere bakıldığında, su rezervlerindeki düşüşün her geçen gün daha da derinleştiği görülüyor. İstanbul, son 10 yılın en kurak dönemlerinden birini geride bırakırken, 2023'ten sonra en düşük doluluk seviyesine sahip bir Ekim ayını tamamladı. Peki, 3 Kasım Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte detaylar...

İSKİ 2025

BARAJ DOLULUK ORANLARI 3 KASIM 2025

İSKİ'nin resmi ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 3 Kasım Pazartesi günü yüzde 22,54 olarak ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Barajlarımızın son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları şöyle:

31 Ekim 2024: %31,68

30 Kasım 2024 : %28,24

31 Aralık 2024 : %40,23

31 Ocak 2025: %52,56

28 Şubat 2025: %74,5

31 Mart 2025: %79,99

30 Nisan 2025: %81,23

31 Mayıs 2025: %76,59

30 Haziran 2025: %66,23

31 Temmuz 2025: %53,13

31 Ağustos 2025: %40,35

30 Eylül 2025: %28,82

31 Ekim 2025: %22,96

1 Kasım 2025: %22,81

2 Kasım 2025: %22,72

3 Kasım 2025: %22,54

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR 3 KASIM?

Ömerli Barajı: %18,23

Darlık Barajı: %34,23

Elmalı Barajı: %53,07

Terkos Barajı: %25,58

Alibey Barajı: %11,17

Büyükçekmece Barajı: %26,21

Sazlıdere Barajı: %23,62

Istrancalar Barajı: %19,45

Kazandere Barajı: %1,96

Pabuçdere Barajı: %5,16

ASpor CANLI YAYIN

Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler!
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! 10:41
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:15
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... 10:13
Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! 10:08
Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:17
Daha Eski
Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! Çakar'dan derbi sonrası flaş sözler! 09:15
F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı! F.Bahçe'den 2 pozisyona penaltı itirazı! 23:58
F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! 23:58
Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi! Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi! 23:58
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme! 23:58
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58