Ziraat Türkiye Kupası
Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2025 | İSKİ barajlarda son durum ne?

Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2025 | İSKİ barajlarda son durum ne?

İstanbul barajlarında doluluk oranı, yağışsız geçen her gün azalmaya devam ediyor. Kritik seviyelerde seyreden barajlarda, 4 Kasım Salı günü İSKİ'nin açıkladığı verilere göre genel doluluk oranı yüzde 22,36 oldu. Bir önceki güne kıyasla yüzde 0,18 oranında azalan su seviyesi, sonbahar yağışlarının beklenen miktardan az görülmesiyle düşüşe devam ediyor. İstanbul'da en düşük su seviyesine sahip baraj Kazandere olurken Elmalı Barajı ise %52,66 ile en yüksek su seviyesine sahip baraj olarak ölçüldü. İşte 4 Kasım Salı günü, İSKİ'nin verilerine göre İstanbul barajlarında son durum...

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 09:50
Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2025 | İSKİ barajlarda son durum ne?

İstanbul kuraklık riskiyle karşı karşıya. Geçen kış barajlarda doluluk oranı beklenen seviyeye ulaşmadı. Bu sonbaharda da beklenen miktarda yağış görülmemesiyle megakent, yeni kış mevsimine kurak girmeye hazırlanıyor. Barajlardaki su seviyesi yüzde 20'lerde seyrederken en İstanbul ve Bursa'daki barajlarda doluluk oranlarının 0'a inmesi megakentlileri daha da endişelendirdi. İstanbul'da susuzluk tehdidine karşı Megakent ve Yeşilçay'dan su takviyeleri yapılsa da barajların doluluk oranını kritik seviyeden kurtarmak için yeterli değil. Peki barajlarda son durum ne? İşte İSKİ'nin verileriyle barajlardaki doluluk oranı...

İstanbul barajlarında son durum

BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 KASIM 2025

İSKİ'nin verilerine göre, 4 Kasım Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 22,36 ölçüldü. Düne göre düşüş kaydedilen su seviyesi kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Geçen senelerde ise aynı tarihte baraj doluluk oranları şöyle ölçülmüştü:

3 Kasım 2025: %22,54

3 Kasım 2024: %31,15

3 Kasım 2023: %17,73

3 Kasım 2022: %40,02

3 Kasım 2021: %45,09

3 Kasım 2020: %29,59

3 Kasım 2019: %41,89

3 Kasım 2018: %49,74

3 Kasım 2017: %56,4

3 Kasım 2016: %37,67

3 Kasım 2015: %68,93

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR 3 KASIM?

Ömerli Barajı: %18,18

Darlık Barajı: %33,93

Elmalı Barajı: %52,66

Terkos Barajı: %25,31

Alibey Barajı: %11,04

Büyükçekmece Barajı: %26,04

Sazlıdere Barajı: %23,43

Istrancalar Barajı: %19,47

Kazandere Barajı: %1,86

Pabuçdere Barajı: %4,97

4 Kasım İSKİ baraj doluluk

