SON DAKİKA DEPREM! | 2 Kasım Pazar deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA DEPREM! | 2 Kasım Pazar deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 2 Kasım Pazar günü, gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar Türkiye’nin birçok bölgesinde birden fazla düşük şiddetli deprem meydana geldi. Özellikle, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2 Kasım Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:15
SON DAKİKA DEPREM! | 2 Kasım Pazar deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA DEPREM | Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye'de, yer hareketliliği her gün gündemdeki yerini koruyor. 27 Ekim'de Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken, kimi zaman 4'ün üzerindeki titreşimler de hissediliyor. Ülkenin farklı kentlerinde de fay hatlarının hareketliliği nedeniyle gün boyunca küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. 2 Kasım Pazar günü, gece yarısından sabah saatlerine kadar Türkiye genelinde 50'yi aşkın düşük şiddetli deprem kaydedildi. Vatandaşlar ise "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan son depremler...

2 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

2 Kasım Pazar günü Türkiye'nin bazı bölgelerinde deprem meydana geldi. 27 Ekim'de Balıkesir'de hissedilen sarsıntının ardından bölgede birden fazla artçı deprem meydana gelirken, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi vatandaşlar tarafından incelenmeye devam ediliyor. İşte, 2 Kasım Pazar günü meydana gelen son dakika depremler...

AFAD SON DEPREMLER

afad deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

kandilli deprem

