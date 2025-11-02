SON DAKİKA DEPREM! | 2 Kasım Pazar deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA DEPREM | Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye'de, yer hareketliliği her gün gündemdeki yerini koruyor. 27 Ekim'de Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken, kimi zaman 4'ün üzerindeki titreşimler de hissediliyor. Ülkenin farklı kentlerinde de fay hatlarının hareketliliği nedeniyle gün boyunca küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. 2 Kasım Pazar günü, gece yarısından sabah saatlerine kadar Türkiye genelinde 50'yi aşkın düşük şiddetli deprem kaydedildi. Vatandaşlar ise "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorularla araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan son depremler...

2 KASIM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER