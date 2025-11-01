CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa BUSKİ su kesintisi! 1 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 1 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa’da bazı bölgelerde 1 Kasım 2025 tarihinde planlı su kesintisi uygulanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’nin duyurusuna göre, altyapı çalışmaları ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle suyun geçici olarak kesilmesi zorunlu hale geldi. Vatandaşlar, özellikle evlerinde ve işyerlerinde suyun ne zaman yeniden geleceğini merak ediyor. Peki, 1 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 13:10
Bursa BUSKİ su kesintisi! 1 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek?

Bursa'da bazı bölgelerde 1 Kasım 2025 tarihinde su kesintisi uygulanıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde suyun geçici olarak kesileceği bildirildi. Bu nedenle vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Yetkililer, planlı kesintinin saat 12:00'de başladığını ve tahmini olarak akşam saat 18:00'e kadar süreceğini açıkladı. Bursa'da sula rne zaman gelecek? 1 Kasım Cumartesi Bursa su kesintisi nasıl sorgulanır? Kesintiden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük su ihtiyaçlarını önceden temin etmeleri öneriliyor. Ayrıca, suyun geri gelmesinin çalışmaların hızına bağlı olarak değişebileceği belirtildi. Peki, 1 Kasım Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? Sular ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/11/2025 14:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 08:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D02 Alt Bölgesinde Bulunan Alemdar Mahallesi 2. Çimen Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 01.11.2025 Tarihinde 08:00 ile 14:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

YILDIRIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/11/2025 11:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/11/2025 17:00

Kesim Tarihi: 01/11/2025 11:30

Açıklama: YILDIRIM İlçesi C3_D16 Alt Bölgesinde Bulunan Arabayatağı Mahallesi Atlas Sokak ve Civarında ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 01.11.2025 Tarihinde 11:30 ile 17:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

Bursa’da 1 Kasım su kesintisi ne zaman sona erecek, sular ne zaman gelecek?

BURSA 1 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI

Bursa'da güncelik baraj doluluk oranları şu şekilde:

Bursa’da 1 Kasım su kesintisi ne zaman sona erecek, sular ne zaman gelecek?

