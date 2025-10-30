HaberlerHaberler TOKİ 500 bin konut projesi örnek daire | 1+1, 2+1 evler nasıl olacak? İşte fotoğrafları...
TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 500 bin konut için örnek daire fotoğrafları paylaşıldı. Ev sahibi olmayan kişilere yönelik yapılacak projede en çok konut inşa edilecek iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Konutların 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacağı bildirildi. 1+1 evler 55, 2+1 evler ise 65 ve 80 metrekare genişliğinde olacak. İşte proje kapsamında yapılacak örnek konut görselleri...
TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında 500 bin konut ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konuttan yalnızca evi olmayan vatandaşlar yararlanabilecek. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturulan projede örnek görseller de paylaşıldı.
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle: Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872.
Projeye başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlanacak. Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edilecek.
Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak. Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.
1. Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak? 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
2. Kampanyaya kimler başvuru yapabilir? 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.
3. Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak? *Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): yüzde 5 *Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5 *Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20 *3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10 *Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: yüzde 20 *Diğer alıcı adayları
4. "Genç" kategorisine kimler başvurabilir? 10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.
5. "Üç ve daha fazla çocuklu aileler" kategorisine kimler başvurabilir? Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.
6. İkamet şartları nelerdir? Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.
7-Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı? Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.
8. Konutlar hangi ödeme koşullarıyla satılacak, İstanbul ve Anadolu illeri için koşullar değişecek mi? Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.
10. Başvurular hangi kanallardan yapılacak? T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
11. e-devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır? Sistemin verdiği IBAN'a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.
12. Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi? Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
13. Projede konutlar hangi büyüklükte olacak? Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
14. Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim? Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.
15. Taksit ödemeleri ne zaman başlar? Sözleşme tarihinden sonraki ay.
16. Konut, borcu bitmeden satılabilir mi? Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.
17. Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi? Tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL'yi geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilir.
18. Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur? Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.
19. Geliri olmayanlar başvurabilir mi? Evet. Asgari gelir şartı yoktur.
20. Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım? İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.
21. Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim? Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.
23. Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi? Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.
24. Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi? Konutu olanlar başvuru yapamazlar.
25. Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi? Hayır.
26. Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi? Sadece Türkiye'de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.
27. Engelli ve Emekli kategorisinde başvurular e-devlet'ten yapılabilir mi? Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.
28. Engelli çocukları olan ebeveynler engelli kategorisinden başvurabilir mi? Hayır, 18 yaş altı engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapamayacaktır. Kendi durumlarına uygun kategoriden başvuru yapmaları gerekir.
29. Şehit ailesi kategorisinde yaş sınırı var mı? Hayır, sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.
