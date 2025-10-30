CANLI SKOR ANA SAYFA
Bağcılar Elektrik Kesintisi 30 Ekim | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Bağcılar Elektrik Kesintisi 30 Ekim | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. BEDAŞ'ın açıklamalarına göre, 30 Ekim Perşembe günü Bağcılar'ın bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. 31 Ekim ve 1 Kasım'da da devam edeceği duyurulan kesintilerin ne zaman sona ereceği ise merak konusu. Gün içinde ara ara bazı mahalle ve sokaklara, vatandaşların mağduriyetini gidermek adına elektrik verileceği belirtilirken 'elektrik ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

30 Ekim 2025 Perşembe 08:18
Bağcılar Elektrik Kesintisi 30 Ekim | BEDAŞ duyurdu: Elektrik ne zaman gelir?

Bağcılar'da, 30 Ekim Perşembe günü başlayacak elektrik kesintileri, vatandaşın hayatını olumsuz etkiledi. BEDAŞ, planlı kesintilerin birçok mahallede 3 gün boyunca devam edeceğini duyurdu. Elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi mahallelerin etkileneceği ise Bağcılar'da yaşayanların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 EKİM

2025-10-30 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 127. sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar elektrik kesintileri 30 Ekim

2025-10-30 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-30 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1541., 1542., MEVLANA sk bölgelerinde 30/10/2025 09:00:00 - 30/10/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-31 00:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 31/10/2025 00:00:00 - 31/10/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-31 00:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., BAHAR, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 31/10/2025 00:00:00 - 31/10/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-31 00:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1603., 1604., 1605., 1614., 1615., 1616., 1617., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/10/2025 00:00:00 - 31/10/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-10-31 00:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1452., 1453., 1455., 1468., CAMİ YOLU, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 31/10/2025 00:00:00 - 31/10/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 122., 123., 140. sk bölgelerinde 01/11/2025 09:00:00 - 01/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 123., 125. sk bölgelerinde 01/11/2025 09:00:00 - 01/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 123., MENDERES sk bölgelerinde 01/11/2025 09:00:00 - 01/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 73. sk bölgelerinde 01/11/2025 09:00:00 - 01/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-11-01 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 123. sk bölgelerinde 01/11/2025 09:00:00 - 01/11/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar Elektrik ne zaman gelir? | TIKLA - ÖĞREN

