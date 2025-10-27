CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Deprem mi oldu 27 Ekim Pazartesi? Az önce deprem nerede oldu? | SON DAKİKA DEPREM

Deprem mi oldu 27 Ekim Pazartesi? Az önce deprem nerede oldu? | SON DAKİKA DEPREM

Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde, sismik hareketlilik nedeniyle her gün çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel verilerine göre, 27 Ekim Pazartesi günü itibarıyla yurdun farklı bölgelerinde art arda sarsıntılar kaydedildi. Bazı illerde hissedilen bu depremler, vatandaşların merakını artırdı. “Az önce deprem mi oldu?” sorusu günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. İşte, 27 Ekim Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve güncel sismik veriler…

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 07:31
Deprem mi oldu 27 Ekim Pazartesi? Az önce deprem nerede oldu? | SON DAKİKA DEPREM

Son depremler listesi, gün içinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattının yer aldığı ülkemizde sismik hareketler sıklıkla gözlemleniyor. Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında gelirken gün içinde yaşanan depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar 'AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler ve 27 Ekim az önce deprem mi oldu?' sorgulamaları yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre günün depremleri...

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli deprem

27 EKİM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

27 Ekim Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen son dakika depremler merak edilirken, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorular gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

F.Bahçe çıkışını sürdürmek istiyor!
