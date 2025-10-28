SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem nerede oldu? 28 Ekim Salı AFAD, Kandilli deprem

SON DAKİKA DEPREM | Son depremler listesi, gün içinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattının yer aldığı ülkemizde sismik hareketler sıklıkla gözlemleniyor. 27 Ekim Pazartesi günü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bu gerçeği bir kez daha hatırlattı. Depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlere bakarken, "28 Ekim az önce deprem mi oldu?" gibi soruları da araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre 28 Ekim Salı günü meydana gelen depremler...

28 EKİM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

28 Ekim Salı gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen son dakika depremler merak edilirken, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorular gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.