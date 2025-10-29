CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son dakika: Deprem nerede oldu? | 29 Ekim 2025 AFAD, Kandilli deprem

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle hemen her gün küçük ya da orta ölçekli birçok depremle sarsılıyor. Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından tekrar bu gerçekle yüzleşen vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler incelenirken, ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen sismik hareketler gündem olmaya devam ediyor. İşte, 29 Ekim Çarşamba günü hissedilen son dakika deprem listesi...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 07:09
SON DAKİKA DEPREM | Son depremler listesi, gün içinde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattının yer aldığı ülkemizde sismik hareketler sıklıkla gözlemleniyor. Özellikle Balıkesir'de meydana gelen deprem, bu gerçeği bir kez daha hatırlattı. Depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlere bakarken, "29 Ekim az önce deprem mi oldu?" gibi soruları da araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre 29 Ekim Çarşamba günü meydana gelen depremler...

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli deprem

29 EKİM AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

29 Ekim Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen son dakika depremler merak edilirken, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorular gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

