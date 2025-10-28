CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Balıkesir'de deprem mi oldu 28 Ekim 2025? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

27 Ekim Pazartesi günü 6,1 büyüklüğünde meydana gelen Balıkesir depreminin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakan vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle artçı depremlerin devam etmesi endişeleri arttırırken, yetkililerden konu hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan Balıkesir deprem verileri...

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 08:07
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? | 27 Ekim Pazartesi günü Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında büyük endişe yarattı. Sarsıntının ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesine yönelerek "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Yaşanan ana depremi takip eden artçı sarsıntılar da bölgede tedirginliği artırırken, uzmanlardan ve yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. Peki, 28 Ekim Salı Balıkesir'de deprem oldu mu? Ne zaman deprem oldu? İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 07.25'te 3,3 büyüklüğünde, saat 07.27 ise 3,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkadı. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntıların, 27 Ekim Pazartesi günü hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğu aktarıldı. İşte, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin verileri...

afad deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir Sındırgı'da saat 07.51'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.1 kilometre derinlikte hissedilen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

kandilli deprem

