25 Ekim İstanbul iptal seferler | İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul'da beklenen yağış 24 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Uzmanların günlerdir yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. İstanbul Valiliği, Cuma günü saat 16.00'dan sonra okulları tatil ilan ederken hava muhalefeti deniz ulaşımına da ket vurfu. 25 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayacak olan birçok sefer iptal edildi. İşte detaylar...

İDO İPTAL SEFERLER 25 EKİM

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği duyurusu yer aldı. Yapılan duyuruya göre iptal olan seferler şöyle:

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 25.10.2025 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 25.10.2025 08:30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 25.10.2025 12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 28.10.2025 11:30

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER 25 EKİM

Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferleri Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri Büyükada-Sedef Adası Hattı Seferleri

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki şekildedir. Bilgilerinize sunarız.

ULAŞIMA FIRTINA ENGELİ

İstanbul'da beklenen yağış, Cuma akşam saatleri itibarıyla etkili oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için "sarı kodö uyarısı yayımlayarak ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Yağış ve kuvvetli rüzgâr, Cuma akşam saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası'nda etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşurken araçlar ilerlemekte zorlandı. İşlerinden çıkarak evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, rüzgâr ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekti; şemsiyeler ters döndü. Taksim Meydanı'nı ziyaret eden turistler, yağmur altında şemsiyeleriyle yürürken Üsküdar sahilinde ise balıkçılar yağışa rağmen avlanmaya devam etti.