BİM 24 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU💥BİM 24 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satışta? Ultra HD QLED Google Tv, Ütü, Masaj Aleti, Stanley Çelik Termos

BİM 24 Ekim Cuma aktüel kataloğu açıklandı! Bu haftanın en çok konuşulan indirimleri teknoloji ve ev eşyası grubunda yer alıyor. "BİM'de bu hafta hangi ürünler indirime girdi?", "BİM 24 Ekim Cuma kataloğunda neler var?" soruları tüketiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Yeni aktüel listede öne çıkan ürünler arasında Ultra HD QLED Google TV, dijital ütü, kas masaj aleti ve Stanley çelik termos bulunuyor. Ayrıca mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, ev dekorasyon ürünleri ve kişisel bakım aletleri de katalogda yer aldı. Her hafta olduğu gibi BİM 24 Ekim Cuma aktüel ürün kataloğu yine büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, "BİM aktüel ürünleri 24 Ekim Cuma neler olacak?", "BİM bu hafta hangi ürünleri satışa sunuyor?" sorularını merak ediyor.

BİM 24 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

24 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

Altus Mini Ütü 790 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

Homend Waffle Makinesi 1.490 TL

Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL

Heifer Chef's Midi Blender Set 1.490 TL

Tüy Toplayıcı 175 TL

Philips Doğrayıcı 1.499 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.690 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 1.849 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 699 TL

Max Titreşim Veren Masaj Aleti 2.199 TL

Denge Topu Bosu 1.090 TL

Max Twister Diski 259 TL

Max Mini Step Aleti 389 TL

Max Thigh Master Spor Aleti 119 TL

Max Pilates / Yoga Topu 259 TL

Max Pvc Dambıl 1 Kg 149 TL

Max Pvc Dambıl 2 Kg 259 TL

