KYK ek yurt başvuru sonuçları 2025 | Yurt ek kontenjan başvuru sonuçları açıklandı - GSB yurt başvuru sonucu sorgula

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklama ile KYK ek başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgi verilirken üniversite öğrencilerinin sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabileceği belirtildi. Ayrıca ek kontenjan ile yurda yerleşen öğrenciler için kayıt tarihleri de belli oldu. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:44 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 11:09
KYK ek kontenjan başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile ek kontenjan veya özel yetenek sınavıyla ilk kez yerleşen üniversite öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapanlar, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim alanlar, normal öğrenim süresini aşanlar ve ikinci üniversite okuyan öğrencilerin başvurduğu ek kontenjan sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte detaylar...

2025 KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK ek yurt sonuçları açıklandı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek"

KYK EK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerektiğini belirtti.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU | TIKLA - ÖĞREN

KYK YURDUNA YERLEŞENLER NE YAPMALIDIR?

▶Yurda ilk defa yerleştirilen öğrenciler, ilk kayıt ücreti ödemelidir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

▶İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında istenilen belge var ise yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

▶İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. İzin talebinde bulunmayan öğrencilerin akademik takvime göre yurtta barınmaya başlamaları gereken tarihten itibaren 15 gün içerisinde yurtta barınmaya başlamamaları halinde kayıtları silinir. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

