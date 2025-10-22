20-26 Ekim Haftalık Burç Yorumu: Güneş Akrep'e geçiyor, dönüşüm başlıyor! Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzü, özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında kader belirleyici yeni başlangıçların enerjisini taşıyor! Haftanın ilk yarısında Terazi'deki Yeni Ay, adalet, denge ve uyum temalarını ön plana çıkararak küslükleri bitirmek, yeni bir bağ kurmak veya mevcut bir ilişkiyi sağlam temellere oturtmak için size güçlü bir pencere açıyor. Ancak asıl derinleşme, 23 Ekim'de Güneş'in gizemli ve dönüştürücü Akrep burcuna geçmesiyle başlıyor. Bu geçişle birlikte hiçbir şey yüzeysel kalmayacak; ilişkilerde, finansal paylaşımlarda ve gizli kalmış konularda gerçek yüzleşmeler yaşanacak. Peki, bu hafta burçları neler bekliyor? 20-26 Ekim haftalık burç yorumları neler, hangi burcu neler bekliyor? Detaylar haberimizde...

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Elbette, 20 Ekim - 26 Ekim 2025 haftasının genel etkilerini temel alarak her burç için detaylı bir yorum hazırladım. Unutmayın, bu yorumlar Güneş burcunuza veya Yükselen burcunuza göre daha isabetli olabilir.

20 - 26 EKİM 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta genel olarak diplomasi ve derinleşmenin iç içe geçtiği bir dönem. Haftanın başında kuracağınız iletişimler dengeyi sağlarken, hafta ortasında Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle konuların daha gizli ve tutkulu yanları ortaya çıkacak.

Öncü Burçlar (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak)

Koç: İlişkilere odaklanıyorsunuz. Terazi Yeni Ayı ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Ancak Güneş Akrep'e geçerken ortak kaynaklar ve parasal paylaşımlar hassaslaşabilir. Güç mücadelelerine dikkat!

Yengeç: Ailevi konular ve yuva temaları ön planda. Yeni Ay, evle ilgili konularda güzel bir başlangıç yapmanıza destek olurken, Akrep enerjisi sizi kariyerinizdeki stratejik adımlara odaklayabilir. Gizli kalmış bir konuyu çözmek için doğru zaman.

Terazi: Haftaya kendi gündemlerinizle, denge arayışıyla başlıyorsunuz. Burcunuzdaki Yeni Ay, kişisel imajınız, ilişkileriniz ve ilişkilerde istediğiniz adil düzen için mükemmel bir fırsat. Akrep enerjisi ise hedeflerinizi daha kararlı ve tutkulu bir şekilde takip etmenizi sağlayacak.

Oğlak: Kariyer ve toplum önündeki imajınız hareketleniyor. Yeni Ay, profesyonel hayatta yeni bir sayfa açabilir. Hafta ortası finansal konularda daha stratejik ve sonuç odaklı olacaksınız. Yapısal kararlar almak için uygun bir dönem.

Sabit Burçlar (Boğa, Aslan, Akrep, Kova)

Boğa: Sağlık, günlük rutinler ve iş ortamınız öne çıkıyor. Yeni Ay ile iş hayatınızda beklediğiniz bir konu sonuçlanabilir. Güneş Akrep'e geçerken finansal konular hassaslaşabilir; gereğinden fazla harcamamaya özen gösterin.

Aslan: Sosyal çevre, hobiler ve yaratıcılık alanınız hareketleniyor. Yeni Ay ile yeni arkadaşlıklar veya grup projeleri gündeme gelebilir. Güneş'in Akrep'e geçişi, aşk hayatınızda veya riskli yatırımlarda heyecanı artırabilir; ancak dürtüsel kararlardan kaçının.

Akrep: Enerjiniz zirveye çıkıyor! Güneş'in burcunuza geçmesiyle kişisel dönüşüm, kararlılık ve derinleşme zamanı. Hafta başındaki iletişim enerjisiyle fikirlerinizi netleştirin. Bu hafta, korkularınızla yüzleşip içsel gücünüzü keşfedeceksiniz.

Kova: İletişim, kardeşler, kısa yolculuklar ve eğitim konuları gündemde. Terazi Yeni Ayı ile bu alanlarda yeni ve dengeli bir başlangıç yapabilirsiniz. Akrep enerjisi, kariyerinizdeki hedeflerinizi daha gizli ve stratejik bir şekilde ilerletmeniz için size destek oluyor.

Değişken Burçlar (İkizler, Yengeç, Başak, Yay, Balık)

İkizler: Aşk, keyif, hobiler ve çocuklar ana gündeminiz. Yeni Ay, bu konularda yeni başlangıçlar vadederken, Güneş Akrep'e geçerken finansal konular ve kazançlar derinleşecek. Ortaklıklardan gelen paralarla ilgili gelişmeler olabilir.

Başak: Maddi kaynaklar, kazançlar ve öz-değerleriniz odak noktanız. Yeni Ay ile parasal konularda denge kurmak daha kolay olacak. Akrep enerjisi, başkalarıyla paylaşılan kaynaklar, borçlar veya alacaklar konularında sizi daha stratejik olmaya davet ediyor.

Yay: Hayalleriniz, umutlarınız ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Yeni Ay, motivasyonunuzu artırarak sizi hedeflerinize daha yaklaştırabilir. Güneş Akrep'e geçerken, Neptün'ün Balık'a dönüşüyle birlikte spiritüel konulara veya geri planda kalan meselelere ilginiz artabilir.

Balık: Haftaya ilişkilerinizdeki duygusal derinlik ihtiyacıyla başlıyorsunuz. Neptün'ün burcunuza kısa bir geri dönüş yapması, sizi duygusal olarak hassas ve yaratıcı kılabilir. Bu dönem, ruhsal konuları hayatınıza daha fazla dahil etmek için bir fırsat. İlişkilerde dürüstlüğe odaklanın.