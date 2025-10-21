CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ilk eleme adayı kim oldu? (21 Ekim)

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ilk eleme adayı kim oldu? (21 Ekim)

MasterChef Türkiye’de bu hafta heyecan doruktaydı! Haftanın takımları belli oldu ve dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi. Şeflerin titiz değerlendirmesi sonrası dokunulmazlığı kazanan takım netleşti. Peki, MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık hangi takımın oldu?
Ayrıca dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı da belirlenmişti. Şeflerin kararıyla potaya giren isim merak konusu oldu. MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 09:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye haftanın ilk eleme adayı kim oldu? (21 Ekim)

MasterChef Türkiye'de bu hafta takımlar karşı karşıya geldi ve dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecanla oynandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, dokunulmazlık hangi takımın oldu? Dokunulmazlık sonrası haftanın ilk eleme adayı da açıklandı. MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Tüm detaylar yarışmanın takipçilerini merak içinde bıraktı. Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Aslı ve Sümeyye oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Barış oldu.

👉 MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLA

F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Okan Buruk’a 'çeyrek' altın! Tecrübeli hoca, bonusları ile fark yarattı
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! 09:50
Osimhen rekora koşuyor! Osimhen rekora koşuyor! 09:48
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Daha Eski
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41