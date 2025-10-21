Kadınlara zorunlu askerlik gelecek mi? | Kadınlar askere mi gidecek? Zorunlu mu olacak?

Kadınlara askerlik zorunluluğu zaman zaman ülkemizde gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Son olarak TBMM'ye sunulan dilekçe ile tartışma yeniden alevlendi. Dilekçede kadınlara da askerliğin zorunlu olması talep edilirken eşitlik vurgusu yapıldı. Dilekçe, mevcut 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre kadın vatandaşlar için askerlik yükümlülüğünü kapsamıyor; yalnızca erkekler zorunlu olarak hizmet ediyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kadınların gönüllü subay, astsubay veya uzman erbaş olarak görev alması mümkün. Peki kadınlara zorunlu askerlik gelecek mi? İşte detaylar...

KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK GELECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre, TSK personelinin yaklaşık %5'i kadınlardan oluşuyor, fakat kadınlara yönelik zorunlu askerlik hizmeti bulunmuyor. Dilekçenin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na iletilmesi, tartışmaları yeniden körükledi. Bazıları bu görüşü cinsiyet eşitliği adına desteklerken kimileri ise aile yapısı ve güvenlik endişeleri sebebiyle pratikte fikrin yararlı olmayacağını savunuyor. Uzmanlar, olası bir yasa değişikliğinin Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine dayandırılabileceğini belirtiyor. Yani kadınlara zorunlu askerlik yasaya uygun şekilde uygulanabilir ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KADINLAR ASKERE Mİ GİDECEK? ZORUNLU MU OLACAK?

Türkiye'de kadınlara zorunlu askerlik dilekçesi, TBMM gündemine girdi. Dilekçede, kadınların da 6-12 ay arasında değişen sürelerle temel askerlik eğitimi almasının önerildiği öğrenildi. Uzman görüşlerine göre, kadınların zorunlu askerliği yasaya aykırı olmamakla birlikte böyle bir değişiklik için kapsamlı bir yasa tasarısı ve kamuoyu yoklaması yapılmalı.

HANGİ ÜLKELERDE KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU?

Danimarka (4-12 ay), Norveç (6-15 ay), İsveç (6-15 ay), İsrail (2 yıl), Hollanda, Vietnam, Venezuela, Fas, Tunus, Mali, Nijer, Senegal, Gine-Bissau, Güney Sudan, Sudan, Eritre, Benin, Mozambik, Çad, Ekvator Ginesi, Kongo, Kuzey Kore ve Yeşil Burun Adaları.