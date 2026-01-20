CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kura sonuçları 2026

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kura sonuçları 2026

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde istihdam edilecek 175 sürekli işçi alımı için heyecanla beklenen noter kurası tamamlandı. 20 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen çekilişle birlikte, asıl ve yedek adayların yer aldığı isim listeleri erişime açıldı. KGM merkez ve taşra teşkilatlarında görev alacak yeni personellerin belirlendiği kura sonrası, adaylar sonuçları T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Peki, KGM kura sonuçları nasıl öğrenilir, isim listesine nereden bakılır? İşte Karayolları işçi alımı sonuç sorgulama ekranı ve mülakat sürecine dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 19:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kura sonuçları 2026

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | Karayolları Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 175 sürekli işçi alımı sürecinde nihayet beklenen aşamaya gelindi. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, binlerce aday arasından asıl ve yedek isimler tek tek belirlendi. KGM'nin bölge müdürlüklerinde görev alacak işçiler için yapılan bu çekiliş, kurumun kurumsal YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için mülakat ve belge teslim süreci başlıyor. Kuraya giren adaylar, isimlerinin asıl listede olup olmadığını sorgularken, yedek listede yer alan adaylar da ilerleyen süreçteki kontenjan durumunu takip altına aldı. KGM tarafından yapılan duyuruda, kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların belirtilen süre içerisinde evraklarını eksiksiz teslim etmemesi durumunda haklarını kaybedeceği uyarısında bulunuldu.

2026 KGM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kura sonuçları 2026

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) personel ihtiyacını karşılamak amacıyla duyurduğu 175 sürekli işçi alımı sürecinde en kritik aşama geride kaldı. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı kullanılarak, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, 20 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Şeffaflık ilkesi gereği canlı olarak takip edilebilen kura sonucunda; farklı branşlarda istihdam edilecek asıl adaylar ile aynı sayıda yedek aday belirlendi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, iş sahibi olma hayali kuran binlerce aday KGM'nin resmi internet sitesine akın etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kura sonucunda kazanan adayların belge teslim süreci için belirli bir takvime uymaları gerektiği vurgulandı.

KGM personel kurası çekildi: İşte asil ve yedekler

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI İSTENEN BELGELER

Kura çekimi sonucunda "Asıl" listede yer alan adayların, yerleştirme işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İşte hazırlanması gereken evrak listesi:

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: T.C. Kimlik numarasının net göründüğü fotokopi.
  • Öğrenim Belgesi: Mezun olunan okulun diploması veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi.
  • Adli Sicil Kaydı: e-Devlet üzerinden kamu kurumuna verilmek üzere alınmış güncel belge.
  • Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren (terhis, tecil veya muafiyet) belge.
  • Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurumlarından alınacak rapor.
  • Sürücü Belgesi ve Sertifikalar: Başvurulan kadro için özel şart olarak istenen (Ehliyet, SRC belgesi, operatörlük belgesi vb.) evrakların aslı ve fotokopisi.
  • Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah): e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge.
  • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü: e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmalıdır.

KGM PERSONEL ALIMI BELGE TESLİM TARİHLERİ

Adayların bu belgeleri 21 Ocak - 27 Ocak 2026 tarihleri arasında, başvuru yaptıkları bölge müdürlüklerine veya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilgili personel birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla gönderilen belgeler genellikle kabul edilmediği için şahsen başvuru büyük önem taşımaktadır.

ASpor CANLI YAYIN

Sörloth'tan transfer yanıtı!
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Şam ve YPG arasında "Haseke" anlaşması! Abdi'ye 4 gün süre verildi... Mutabakatın detayları neler? | ABD uyardı: Entegre olun
Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları 20:02
Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü 19:46
G.Saray ve A. Madrid'den Arda paylaşımı! G.Saray ve A. Madrid'den Arda paylaşımı! 19:44
A. Madrid hazırlıklarını tamamladı! A. Madrid hazırlıklarını tamamladı! 19:40
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... 18:31
Sörloth'tan transfer yanıtı! Sörloth'tan transfer yanıtı! 18:24
Daha Eski
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 18:07
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu bitti mi? Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu bitti mi? 18:02
Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI 17:43
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 17:24
Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında ve nereli? 17:07
Millilerimiz prova maçında galip! Millilerimiz prova maçında galip! 17:00