Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı kura sonuçları 2026

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI | Karayolları Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden başvuruları alınan 175 sürekli işçi alımı sürecinde nihayet beklenen aşamaya gelindi. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, binlerce aday arasından asıl ve yedek isimler tek tek belirlendi. KGM'nin bölge müdürlüklerinde görev alacak işçiler için yapılan bu çekiliş, kurumun kurumsal YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için mülakat ve belge teslim süreci başlıyor. Kuraya giren adaylar, isimlerinin asıl listede olup olmadığını sorgularken, yedek listede yer alan adaylar da ilerleyen süreçteki kontenjan durumunu takip altına aldı. KGM tarafından yapılan duyuruda, kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların belirtilen süre içerisinde evraklarını eksiksiz teslim etmemesi durumunda haklarını kaybedeceği uyarısında bulunuldu.

2026 KGM PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) personel ihtiyacını karşılamak amacıyla duyurduğu 175 sürekli işçi alımı sürecinde en kritik aşama geride kaldı. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı kullanılarak, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, 20 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Şeffaflık ilkesi gereği canlı olarak takip edilebilen kura sonucunda; farklı branşlarda istihdam edilecek asıl adaylar ile aynı sayıda yedek aday belirlendi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, iş sahibi olma hayali kuran binlerce aday KGM'nin resmi internet sitesine akın etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kura sonucunda kazanan adayların belge teslim süreci için belirli bir takvime uymaları gerektiği vurgulandı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI İSTENEN BELGELER

Kura çekimi sonucunda "Asıl" listede yer alan adayların, yerleştirme işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İşte hazırlanması gereken evrak listesi:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: T.C. Kimlik numarasının net göründüğü fotokopi.

Öğrenim Belgesi: Mezun olunan okulun diploması veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi.

Adli Sicil Kaydı: e-Devlet üzerinden kamu kurumuna verilmek üzere alınmış güncel belge.

Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren (terhis, tecil veya muafiyet) belge.

Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurumlarından alınacak rapor.

Sürücü Belgesi ve Sertifikalar: Başvurulan kadro için özel şart olarak istenen (Ehliyet, SRC belgesi, operatörlük belgesi vb.) evrakların aslı ve fotokopisi.

Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah): e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü: e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmalıdır.

KGM PERSONEL ALIMI BELGE TESLİM TARİHLERİ

Adayların bu belgeleri 21 Ocak - 27 Ocak 2026 tarihleri arasında, başvuru yaptıkları bölge müdürlüklerine veya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ilgili personel birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla gönderilen belgeler genellikle kabul edilmediği için şahsen başvuru büyük önem taşımaktadır.