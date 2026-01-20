TOKİ Trabzon kurası CANLI İZLE | Trabzon kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi tüm hızıyla devam ediyor. Karadeniz'in en büyük ikinci şehri olan Trabzon'da, uygun şartlarla ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için kura maratonu başlıyor. Noter huzurunda, şeffaflık ilkesi gereği gerçekleştirilecek olan çekilişlerde; şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençlere ayrılan kontenjanlar dahilinde asıl ve yedek hak sahipleri tek tek belirlenecek. Başvurusu kabul edilen Trabzonlular, isimlerinin listede olup olmadığını öğrenmek için dijital ekranların başında yerini alacak. İşte TOKİ Trabzon kurası canlı yayın bilgileri...

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Trabzon'da inşa edilecek toplam 3 bin 734 konut için kura heyecanı başlıyor. TOKİ tarafından açıklanan resmi takvime göre; Trabzon TOKİ kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişler, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Çekilişlerin gün boyu sürmesi ve akşam saatlerine kadar tüm ilçelerin tamamlanması bekleniyor.

TOKİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Trabzon kura çekilişini yerinde takip edemeyecek olan vatandaşlar için TOKİ, tam bir şeffaflık içerisinde dijital yayın imkanı sunuyor. Kura çekimi anlık olarak şu kanallardan takip edilebilecek:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Çekilişler, saat 11.00'den itibaren kesintisiz ve sesli olarak TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

e-Devlet Üzerinden Takip: Adaylar, e-Devlet kapısı üzerindeki "Konut Şartları ve Başvuru Sorgulama" ekranından da kura sonuçlarını anlık olarak görebilecekler.

TOKİ TV ve Sosyal Medya: TOKİ'nin resmi web sitesi (toki.gov.tr) ve sosyal medya hesapları (X, Facebook) üzerinden de kura akışına dair anlık paylaşımlar yapılacak.

TRABZON'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Trabzon genelinde gerçekleştirilecek olan dev sosyal konut projesinde, konutların ilçelere göre dağılımı ve hak sahiplerinin işlemlerini yürüteceği bankalar netleşti. Toplamda 15 farklı noktada yükselecek projelerin detayları şöyle:

Trabzon Merkez (Ortahisar): 2.000 Konut (Emlak Katılım Bankası)

Akçaabat: 500 Konut (Halk Bankası)

Yomra: 300 Konut (Halk Bankası)

Maçka: 150 Konut (Ziraat Bankası)

Vakfıkebir: 150 Konut (Ziraat Bankası)

Araklı: 130 Konut (Ziraat Bankası)

Şalpazarı: 100 Konut (Ziraat Bankası)

Düzköy: 79 Konut (Ziraat Bankası)

Tonya: 69 Konut (Ziraat Bankası)

Arsin: 50 Konut (Halk Bankası)

Beşikdüzü: 50 Konut (Halk Bankası)

Of (Darılı/Pınaraltı Mah.): 50 Konut (Halk Bankası)

Sürmene: 50 Konut (Halk Bankası)

Dernekpazarı: 32 Konut (Ziraat Bankası)

Köprübaşı: 24 Konut (Ziraat Bankası)

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Trabzon'daki 15 farklı ilçe için gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçları, noter onayının ardından sisteme işlenmektedir. Adaylar, isim listelerine şu kanallar aracılığıyla ulaşabilirler: