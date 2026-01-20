Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de heyecan, normal sezonun 23. haftasında devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy gösteren temsilcilerimizden Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilir, canlı skor takibini yapabilirsiniz.

HAPOEL TEL AVIV-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Hapoel IBI Tel Aviv mücadelesi 20 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30'da başladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR (GÜNCELLENİYOR)

1. Çeyrek (Oynanıyor): Hapoel Tel Aviv 10-16 Anadolu Efes

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 898. MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında Avrupa kupalarındaki 898. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 897 karşılaşmada 500 galibiyet ve 397 mağlubiyet aldı. Temsilcimizin Avrupa kupalarındaki galibiyet yüzdesi %55,7 olarak dikkat çekiyor.

EUROLEAGUE'DE 650. RANDEVU

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise bu maçla birlikte 650. kez parkede oldu. EuroLeague tarihinde oynadığı 649 maçta 343 galibiyet ve 306 mağlubiyet alan Efes, organizasyonda %52,9'luk galibiyet oranı yakaladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Anadolu Efes ile Hapoel IBI Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda temsilcimiz iki galibiyet, Hapoel Tel Aviv ise bir galibiyet elde etti.