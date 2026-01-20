CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | CANLI

Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'de normal sezonun 23. hafta maçında Anadolu Efes, tarafsız sahada Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 20:19 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 20:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'de heyecan, normal sezonun 23. haftasında devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy gösteren temsilcilerimizden Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilir, canlı skor takibini yapabilirsiniz.

HAPOEL TEL AVIV-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Hapoel IBI Tel Aviv mücadelesi 20 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30'da başladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR (GÜNCELLENİYOR)

1. Çeyrek (Oynanıyor): Hapoel Tel Aviv 10-16 Anadolu Efes

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 898. MAÇINA ÇIKIYOR

Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv karşısında Avrupa kupalarındaki 898. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında çıktığı 897 karşılaşmada 500 galibiyet ve 397 mağlubiyet aldı. Temsilcimizin Avrupa kupalarındaki galibiyet yüzdesi %55,7 olarak dikkat çekiyor.

EUROLEAGUE'DE 650. RANDEVU

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise bu maçla birlikte 650. kez parkede oldu. EuroLeague tarihinde oynadığı 649 maçta 343 galibiyet ve 306 mağlubiyet alan Efes, organizasyonda %52,9'luk galibiyet oranı yakaladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Anadolu Efes ile Hapoel IBI Tel Aviv, Avrupa kupalarında bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda temsilcimiz iki galibiyet, Hapoel Tel Aviv ise bir galibiyet elde etti.

Sörloth'tan transfer yanıtı!
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı! Türkiye’den 3 stadyum listede yer aldı...
Şam ve YPG arasında "Haseke" anlaşması! Abdi'ye 4 gün süre verildi... Mutabakatın detayları neler? | ABD uyardı: Entegre olun
Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları İşte Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları 20:02
Hapoel-Anadolu Efes | CANLI Hapoel-Anadolu Efes | CANLI 19:56
Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü Fırtına'da Kasımpaşa mesaisi sürdü 19:46
G.Saray ve A. Madrid'den Arda paylaşımı! G.Saray ve A. Madrid'den Arda paylaşımı! 19:44
A. Madrid hazırlıklarını tamamladı! A. Madrid hazırlıklarını tamamladı! 19:40
Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... Simeone: G.Saray'ın stadındaki atmosfer... 18:31
Daha Eski
Sörloth'tan transfer yanıtı! Sörloth'tan transfer yanıtı! 18:24
Trabzonspor transferi açıkladı! Trabzonspor transferi açıkladı! 18:07
Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu bitti mi? Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu bitti mi? 18:02
Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI Devler Ligi'nde 7. hafta! | CANLI 17:43
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 17:24
Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında ve nereli? 17:07