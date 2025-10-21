29 Ekim resmi tatil mi 2025? 29 Ekim’de okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?

"29 Ekim resmi tatil mi?" sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025 yılı resmi tatil takvimi kapsamında 29 Ekim'in hangi güne denk geldiği de araştırılıyor. Peki 2025'te 29 Ekim resmi tatil mi? Evet, 29 Ekim her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda 29 Ekim Çarşamba günü; kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak. İşte detaylar…

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatil mi sorusunun yanıtı, hem kamu çalışanları hem de özel sektör için büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan bu özel gün, her yıl 29 Ekim'de kutlanıyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre, 29 Ekim tam gün resmi tatildir.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılında 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Bu durumda çalışanlar, öğrenciler ve memurlar o gün resmi izinli sayılacak. Kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak.

2025-2026 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi